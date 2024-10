Neta de Elvis Presley desabafa após perder a mãe e o irmão em três anos

'Minha vida virou um pesadelo', escreveu a neta do astro; em novo livro livro de memórias, Riley Keough quer contar sua história da sua família

Em seu livro livro From Here to the Great Unknown neta de Elvis Presley, a atriz Riley Keough desabafou ao falar sobre o drama que está vivendo após perder seu irmão, Benjamin Keough, e sua mãe, Lisa Marie Presley. Em um período de três anos, ela viu sua família se desfazer.

"Foram 25 anos da minha vida de alegria para agora se tornar um pesadelo", declarou ela à revista norte-americana People. Na conversa, ela também disse que acredita que as duas mortes estão relacionadas. O irmão da atriz morreu em 2020. Lisa Marie, filha de Elvis Presley, morreu apenas três anos depois após problemas no intestino causados por uma cirurgia bariátrica.

"Eu sentia que Ben era o amor da vida da minha mãe. Assim como Elvis tinha isso com sua mãe, e minha mãe tinha com Elvis, meu irmão e minha mãe tinham uma espécie de relacionamento 'não consigo viver sem você'. Eles compartilhavam um vínculo de alma muito profundo", contou ela.

"Meu irmão era uma pessoa incrivelmente sensível, e havia o vício ali com ele. Mas é algo que estou constantemente repetindo na minha mente, dizendo: 'O que aconteceu?' Porque parecia que tudo estava bem e extremamente normal por muitos anos. Então foi muito desestabilizador e chocante. Acho que o vício do meu irmão era sua maneira de lidar com seu próprio desconforto e dor emocional. E foram alguns anos que ficaram realmente incrivelmente difíceis", contou ela.

Ela acaba de lançar o livro From Here to the Great Unknown [Daqui até o grande desconhecido em tradução literal], um livro de memórias que tem como objetivo mostrar que sua vida não foi trágica.

"Grande parte da nossa vida foi muito feliz", disse ela. "A tragédia dentro da minha família de partir o coração, mas também tivemos essas experiências lindas que não sei se as pessoas têm com muita frequência. Sinto-me extremamente grata por isso. Estamos sempre rindo. É assim que passamos pela nossa vida. Minha vida não foi uma tragédia. Foi uma grande coleção de muitos contos de todos os gêneros".

Lisa Marie Presley manteve o corpo do filho morto no gelo por dois meses

Entre todas as revelações chocantes feitas no livro, uma das mais surpreendentes é sobre a morte de Benjamin Keough, filho de Lisa Marie. O rapaz morreu aos 27 anos no ano de 2020 após tirar a própria vida. Com a notícia da morte do filho, Lisa Marie teve uma atitude surpreendente: Ela decidiu conservar o corpo do filho em casa.