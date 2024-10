Poliana Rocha emociona ao homenagear a mãe de Leonardo: ‘Sigo o legado’

Leonardo se emociona ao ver Poliana Rocha honrar o legado de sua mãe falecida e assumir compromisso com crianças de creche em Goianápolis

Nesta sexta-feira, 18, Poliana Rocha prestou uma homenagem à mãe de Leonardo, Dona Carmem Divina da Costa, que faleceu em abril de 2023. Em suas redes sociais, a esposa do cantor revelou que a sogra apoiava uma creche e costumava levar brinquedos em datas especiais. Agora, ela decidiu continuar esse legado e deixou o marido emocionado.

Em seu perfil no Instagram, Poliana compartilhou que Dona Carmem sempre apoiou uma creche e costumava presentear todas as crianças em datas especiais. Após o Dia das Crianças, ela decidiu assumir esse compromisso e encheu o carro com presentes para garantir que as crianças não ficassem desamparadas após a morte de sua sogra.

“Com muito AMOR e CARINHO sigo o legado da minha querida sogra CARMEM DIVINA DA COSTA, dedicando-me a ajudar a creche de Goianápolis, como ela fazia, e levando adiante seu desejo de cuidar e apoiar as crianças!!!!”, a jornalista escreveu no vídeo em que aparece entregando os presentes, além de muitos doces e recreação para as crianças.

“Foi muito especial esse momento”, Poliana completou e recebeu uma mensagem de Leonardo nos comentários. Emocionado, o cantor sertanejo agradeceu a atitude da esposa: “Obrigada meu amor, por dar continuidade a história da nossa família. Mamãe está vendo lá de cima e muito orgulhosa de você. Te amo”, disse o artista.

Aos 85 anos, Dona Carmem Divina faleceu após sofrer um infarto fulminante e foi enterrada em Goiânia, Goiás, com a presença da família do cantor sertanejo no velório. Ela foi sepultada no mesmo túmulo que seu filho, o cantor sertanejo Leandro, que faleceu em 1998 após lutar contra um tipo de câncer raro, e seu marido, Avelino da Silva.

