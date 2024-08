Pietra Quintela chega às telonas como protagonista com conexão com Maisa

Em entrevista à TV CARAS, a jovem atriz Pietra Quintela comemora primeira protagonista no cinema, em que contracena com Maisa Silva

Pietra Quintela (16) encara a sua primeira protagonista nos cinemas. No filme Princesa Adormecida, que estreia nesta quinta-feira, 15, em todo o Brasil, a jovem atriz contracena com Maisa Silva (22). Em entrevista à TV CARAS, ela revela o quanto as duas se identificaram nos bastidores das gravações do longa, com direção de Claudio Boeckel. "Conexão", destaca.

Admiradora do trabalho de Maisa, Pietra conta que já conhecia a atriz mas que os laços se estreitaram com o filme. “As gravações com a Maisa foram muito legais. Eu já a conhecia, a gente já tinha se esbarrado algumas vezes, e eu sempre a admirei muito - pela carreira dela, ela começou muito novinha também. Ela é uma superartista. Quando você conhece a Maisa - porque eu já tinha a conhecido, mas a gente nunca tinha realmente se falado, parado para conversar, nem contracenado juntas. E quando você conhece a Maisa, o que mais encanta é que tudo que ela mostra que ela é nas redes sociais e nos projetos que ela faz, é exatamente isso, e ainda mais. Então, isso foi muito legal”, destaca.

E continua: “A gente fez algumas cenas juntas, e eu lembro que antes das cenas, a gente ficou conversando, até a hora de gravar, até não poder, né? E a gente ficou fofocando, falando porque a gente acabou se identificando em muitos aspectos uma com a outra. Nós duas começamos muito novas e nós duas começamos com novela no SBT. Então a gente estava contando uma para outra as histórias. Temos coisas muito parecidas, que a gente acabou descobrindo no meio. E foi muito legal porque a gente criou uma conexão muito legal, e a Maisa é é incrível, é uma fofo”.

Sobre a estreia do filme, Pietra não esconde a ansiedade. "Estou muito nervosa, muito, muito, muito, porque eu estou esperando por esse filme desde da primeira cena que gravei. Então, é uma ansiedade, porque você fica todo dia esperando. E passa muito rápido, porque de repente, chega a hora de todo mundo ver, de ir para as telonas. E para mim, é muito especial ir para o cinema. Porque além de prestigiar o cinema nacional - que é uma coisa muito importante, por isso que falo para todo mundo o quanto é importante eles verem o filme no cinema, porque, às vezes, vai para o streaming e vocês podem ver de novo, podem ver quantas vezes vocês quiserem. Para mim é uma experiência totalmente diferente. Para mim, assistir no cinema não tem igual", salienta.

Durante todo esse tempo, a atriz fez questão de não assistir nada. "Não tinha visto. Preferi não ver nada. Eu tinha visto há um ano atrás, com o produtor, o primeiro corte, que é só ele juntando todas as cenas para dar uma olhada de como estava, mas aí me perguntaram se eu queria ver antes de fazer algumas entrevistas, e eu falei: não, não quero ver nada. Queria ver pela primeira vez no cinema. Teve a pré-estreia de São Paulo e eu vi pela primeira vez nas telonas. Foi muito especial", confessa.

A atriz Pietra Quintela ficou conhecida por interpretar Lorena, em Poliana Moça - Foto: Divulgação

MAIS SOBRE O FILME

Princesa Adormecida trata-se da segunda adaptação dos livros Princesas Modernas, de Paula Pimenta (Cinderela Pop). Na trama, Rosa (Pietra Quintela) é uma adolescente, que assim como qualquer outra, sonha em ter a sua liberdade e independência. No entanto, essa conquista fica sendo apenas um sonho, uma vez que seus três tios que a criaram como uma filha, Florindo (Aramis Trindade), Fausto (Claudio Mendes) e Petrônio (René Stern), superprotegem a menina a todo custo, não permitindo que ela viva as experiências que a adolescência traz.

Quando Rosa completa 15 anos, ela descobre que o mundo ao qual ela pertence, na verdade é um sonho, e o mundo com o qual ela sonhava, é a sua verdadeira realidade. Rosa é uma princesa de um país distante e, por isso, sua vida pode estar em perigo. Rosa é mais que uma simples jovem que vai à escola e se diverte com sua melhor amiga e troca mensagens com o seu crush. Um mistério do passado volta à tona e uma vilã vingativa coloca sua vida em perigo.

Também estão no elenco Livia Silva, Guilherme Cabral, Juliana Knust, Ju Colombo e Patrícia França.

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: