Petra Mattar desabafa sobre maternidade solo na web

Petra Mattar, filha de Maurício Mattar, respondeu algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais e desabafou sobre a maternidade solo

Nesta terça-feira, 10, Petra Mattar, filha de Maurício Mattar, aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores no Instagram. A maior parte das questões girou em torno da maternidade. A digital influencer é mãe de Makai, de um ano.

A famosa contou que o pai de seu filho mora nos Estados Unidos, mas sempre entra em contato com o pequeno. "Ele liga de vídeo com frequência e pergunta dele quase que diariamente", disse.

No entanto, Petra fez questão de dar uma alfinetada no ex e relembrou quando Makai precisou ficar internado na UTI por conta de uma bronquiolite. "Ele disse que não conseguia, que não tinha como vir todas as vezes que Makai fosse ao hospital. Pelo visto só consegue viajar para outros países".

Petra ainda revelou que se considera mãe solo mesmo recebendo pensão. "A pensão é o mínimo dos mínimos, apesar de não ser a realidade da grande maioria das mães. Não faz mais que a obrigação. Me considero mãe solo porque não posso contar com o pai do Makai para absolutamente nada. Nem quando meu filho foi para a UTI. Eu não tenho descanso. Eu também preciso trabalhar e fazer meu futuro".

Momento difícil

A influenciadora digital Petra Mattar usou as redes sociais para compartilhar uma atualização do quadro de saúde do filho, Makai. O pequeno, de um ano e meio, precisou ser internado na UTI para tratar uma bronquiolite aguda.

Em seus stories no Instagram, com uma foto ao lado de Makai, Petra contou que o herdeiro apresentou uma ótima melhora e já respira sem a máscara de oxigênio. De acordo com a filha do cantor e ator Maurício Mattar, o auxílio para o bebê foi necessário após ele apresentar saturação baixa.

"Ele está bem melhor, viu, gente? Já está respirando sem oxigênio. Saturação em 95. Tomara que a gente volte logo para casa", escreveu a influenciadora na ocasião. Na imagem, o menino aparece deitado no colo da mãe.

Na sequência, Petra Mattar publicou um novo clique de Makai acordado e bastante ativo. "Estava todo agitado mais cedo, querendo mexer em tudo", celebrou ela.

Leia também: Petra Mattar mostra os detalhes da festa de aniversário de 1 ano do filho