Paula Fernandes surge de Olivia Newton-John em cruzeiro de Roupa Nova

A cantora sertaneja Paula Fernandes, de 40 anos, se apresenta em festa temática dos anos 80 no navio da banda Roupa Nova nesta sexta-feira, 3

A cantora Paula Fernandes, de 40 anos, escolheu um look à carater para fazer jus ao convite de realizar um show no cruzeiro da banda Roupa Novanesta sexta-feira, 3. Isso porque a sertaneja se inspirou no visual da cantora e atriz Olivia Newton-John (1948-2022) no clipe da canção Physical, lançada em 1981, para se apresentar na festa temática dos anos 80 em Angra dos Reis. A artista foi clicada usando um maiô cor-de-rosa, meia-calça, polainas e faixa no cabelo.

Na ocasião, Paula Fernandes performou alguns de seus sucessos para os passageiros. Confira, abaixo, os registros da artista na ocasião:

O cruzeiro de Roupa Nova, conhecido por reunir fãs da banda de diferentes partes do Brasil, começou com uma programação repleta de shows e atividades exclusivas. A apresentação de Paula Toller foi o ponto alto da noite de abertura, deixando o público ainda mais ansioso pelo que está por vir nos próximos dias.

Os viajantes que garantirem um lugar no cruzeiro temático vão pode acompanhar também shows de Jota Quest, Claudia Leitte, Guilherme Arantes, Paula Toller e Fábio Jr.

Paula Fernandes marca cintura em vestido e ganha elogios

Recentemente, a cantora sertaneja Paula Fernandes encantou os seus mais de seis milhões de seguidores em seu perfil no Instagram com uma imagem que gerou uma leva de elogios dos fãs. Isso porque a artista publicou fotos de um look 'all black' que usou para ir ao casamento de um amigo.

A escolha para a ocasião foi um vestido preto com espartilho que marcou a cintura. Confira!

