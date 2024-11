Paul Teal: Causa da morte do ator de One Tree Hill é revelada

Intérprete do personagem Josh em 'One Tree Hill', o ator Paul Teal faleceu aos 35 anos de idade no dia 15 de novembro

O ator Paul Teal, intérprete do personagem Josh na sétima temporada da série 'One Tree Hill' (2003-2012), faleceu aos 35 anos no dia 15 de novembro. A notícia da morte do astro foi confirmada pela noiva, Emilia Torello, na segunda-feira, 18, através de uma publicação nas redes sociais.

Em meio às homenagens, Susan Tolar Walters, responsável por agenciar a carreira do ator, revelou à 'CNN' que ele lutava contra um câncer . "Seu talento extraordinário, combinado com seu espírito gentil, deixou uma marca permanente em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. A perda que sentimos é imensurável", afirmou a profissional.

A noiva de Paul Teal também comentou sobre a doença enfrentada por ele. Em entrevista ao portal 'TMZ', Emilia Torello contou que o companheiro recebeu o diagnóstico de câncer em estágio 4 em abril deste ano. Em sua homenagem publicada nas redes sociais, ela falou brevemente a respeito da batalha em um trecho da legenda.

"Você foi levado muito cedo, em uma batalha que enfrentou corajosamente sem desistir. Embora uma parte de mim tenha morrido com você, prometo lutar para encontrar alegria na vida com a mesma intensidade que você lutou para viver cada dia. O mundo teve a sorte de ter tido até mesmo um momento com Paul Teal, e eu sou a pessoa mais sortuda dele, porque pude te chamar de meu. Eu vou te amar para sempre", declarou Torello.

Além de 'One Tree Hill', Paul Teal também atuou em outras séries de sucesso como 'The Walking Dead', 'Outer Banks', 'Deep Water', 'Good Behavior' e 'Dynasty'. Fora das telinhas, o ator ainda se destacou em peças de teatro.

