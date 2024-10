Patrícia Poeta divide foto rara de passeio com o filho e a nora: 'Em família'

A apresentadora Patrícia Poeta aproveitou o dia de descanso no Rio de Janeiro para almoçar junto com o filho e a nora

A jornalista e apresentadora Patrícia Poeta aproveitou a folga deste sábado, 26, em ótima companhia! Por meio de suas redes sociais, a comandante do programa matinal 'Encontro', da TV Globo, contou que almoçou com o filho, o DJ Felipe Poeta, e a nora, Juliana Mello.

Em seu Instagram oficial, Patrícia dividiu uma foto rara ao lado do casal. Esbanjando beleza e alegria, o trio não poupou sorrisos para o clique durante o passeio de fim de semana no Rio de Janeiro. "Almoço em família", escreveu a apresentadora na legenda.

Encantados com o registro especial compartilhado por Patrícia Poeta, diversos famosos e internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários. "Família linda", declarou a atriz Beth Goulart. "Que família bacana! Aproveitem", disse um seguidor. "Galera linda", elogiou outro.

Vale lembrar que Felipe Poeta é filho único da apresentadora. O jovem, de 22 anos, é fruto do antigo casamento de Patrícia com o diretor Amauri Soares, de quem ela está separada desde 2017.

No início desta semana, a famosa foi surpreendida por seus colegas de trabalho com um bolinho especial de aniversário. Na edição ao vivo do 'Encontro' de segunda-feira, 21, a jornalista, que completou 48 anos de vida no último fim de semana, ficou bastante emocionada ao se deparar com o doce personalizado no palco da atração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta faz reflexão ao comemorar aniversário

Patrícia Poeta usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o seu aniversário. No último sábado, 19, a apresentadora do programa 'Encontro', da Globo, completou 48 anos de vida.

Em seu perfil no Instagram, a jornalista, que recentemente recordou fotos de sua juventude, compartilhou um vídeo mostrando alguns momentos que viveu em sua vida pessoal e profissional, e fez uma reflexão sobre o novo ciclo; confira detalhes!

Leia também: Patrícia Poeta impressiona seguidores ao postar ensaio de fotos da juventude