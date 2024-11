Pastor Leonardo Sale revela novos detalhes após atropelar motociclista

Pastor Leonardo Sale conta como foi o atropelamento de um motociclista após suposta tentativa de assalto: ‘Muito medo de sair'

O pastor Leonardo Sale virou notícia nesta semana após atropelar um motociclista após suspeita de tentativa de assalto. Em entrevista no programa SBT Rio, ele contou mais detalhes do que aconteceu na situação.

"Eu fiquei preocupado porque, um dia antes, tinha saído uma matéria sobre um atentado contra a vida de um pastor [Silas Malafaia]", disse ele, e completou sobre o que aconteceu depois da colisão. "Os pneus do meu carro furaram, eu não tinha percebido que a moto tinha pegado fogo nem nada. Veio uma multidão, apareceu gente de todos os lugares. Começaram a querer levantar meu carro, e eu, dentro, sem entender nada, apavorado e com muito medo de sair. Eu tinha visto a arma e achei que o rapaz ainda estava ali. Apontaram para baixo e disseram que o motociclista estava embaixo do carro. Graças a Deus não aconteceu nada comigo nem com ele, que não morreu".

Então, o pastor chamou o resgate para o motociclista e também prestou queixa. "Fomos lá, registramos a ocorrência, e ele foi direto para o hospital, onde ficou sob custódia", disse ele.

O que aconteceu?

O pastor Leonardo Sale contou nas redes sociais que estava parado no sinal de trânsito quando dois homens apareceram em uma moto e um deles estaria armado. Eles tentaram bater no vidro do carro para assaltá-lo, mas o pastor reagiu e acelerou o carro na direção da moto. O atropelamento causou danos na moto e um dos homens ficou com machucados no corpo.

"Eu só queria sair dali. Havia muito trânsito, carros parados na frente e atrás, e só tinha uma brechinha pela lateral. Foi uma reação à adrenalina do momento. Na hora, você só pensa que vai morrer", disse ele ao Portal Leo Dias, e completou: "A população chegou rapidamente, tentou levantar o carro, e foi aí que vi que o homem estava ali. Ele foi preso em flagrante".