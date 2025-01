Paramahamsa Vishwananda vem ao Brasil para visita especial em janeiro

O mestre espiritual Paramahamsa Vishwananda é mundialmente conhecido e fundador do movimento Bhakti Marga, o ‘Caminho da Devoção’

O mestre espiritual Paramahamsa Vishwananda estará no Brasil no final do mês de janeiro. Ele fará uma visita especial ao país para participar de eventos para fortalecer laços e promover mensagens de paz e harmonia em diferentes setores da sociedade brasileira.

Ele é um mestre espiritual mundialmente reconhecido e fundador do movimento Bhakti Marga, o Caminho da Devoção. A missão de vida dele é ajudar as pessoas a encontrarem paz e alegria por meio do amor incondicional e da conexão com o divino.

A chegada ao Brasil acontecerá no dia 22 de janeiro e ficará por aqui até 29 de janeiro. Neste período, ele estará em eventos como o Índia Fest, que acontece no dia 25 de janeiro no Teatro B32, em São Paulo, e também participará de coquetéis e eventos governamentais e institucionais.

Quem é Paramahamsa Vishwananda?

Paramahamsa Vishwananda nasceu nas Ilhas Maurício e teve uma experiência espiritual profunda aos 14 anos. A partir disso, ele compartilha suas práticas e ensinamentos com o mundo ao promover o amor, a compaixão e a devoção como ferramentas essenciais para o despertar espiritual.

Os ensinamentos dele são baseados no Sanatana Dharma e tem o foco em práticas como o Atma Kriya Yoga. Ele é autor de livros como Just Love: The Essence of Everything e promove retiros espirituais e workshops. Além disso, o mestre também está à frente de projetos humanitários e ambientais ao redor do mundo.

Ele foi o fundador do movimento Bhakti Marga, que foi fundado em 2005 e é uma comunidade espiritual global que pratica a devoção por meio de meditação, cânticos e rituais sagrados.