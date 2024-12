Paolla Oliveira relembra momentos especiais do mês de novembro

Paolla Oliveira relembrou alguns momentos especiais do seu mês de novembro e surgiu sorridente ao lado do namorado Diogo Nogueira

Em suas redes sociais, Paolla Oliveira sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 37 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 3, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos de momentos marcantes do mês de novembro. A famosa surgiu sorridente de biquíni, na academia e também ao lado do namorado Diogo Nogueira.

"Como foi novembro para vocês? Aqui foi mais ou menos assim", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Esse casalzão que amo", escreveu uma internauta. "Gata e talentosa", elogiou outra.

Atualmente, Paolla Oliveira se prepara para interpretar Heleninha no remake de Vale Tudo, que deve estrear ano que vem na Rede Globo.

Treino pesado

Paolla Oliveira impressionou os seguidores das redes sociais na sexta-feira, 29, ao compartilhar um vídeo mostrando um pouco dos seus treinos intensos.

A atriz, que namora o cantor Diogo Nogueira, publicou um vídeo em que aparece realizando vários exercícios, na academia e também ao ar livre, e aproveitou para fazer uma reflexão sobre como é importante praticar atividade física para se sentir viva.

"Estar em movimento me deixa viva. É a minha forma de me animar, cuidar de mim e manter o corpo e a mente ativos. Me exercitar, da maneira que for, me conecta de uma forma não óbvia comigo, porque, muitas vezes, primeiro me permito o exercício, o movimento, a aula de dança nova, e só depois experimento a sensação de disposição e prazer que isso traz. É igual na vida: às vezes, a gente precisa se permitir primeiro para ter boas e novas sensações! Mais alguém se sente assim?", escreveu a famosa na legenda.

Os seguidores se manifestaram nos comentários. "Amo fazer atividades físicas!", confessou uma internauta. "A saúde de milhões", afirmou outra. "Essa mulher é demais. Sou fã", elogiou uma seguidora. "Você é inspiração!", falou uma fã.

