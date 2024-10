Paolla Oliveira denuncia perseguição de ex-figurante da Globo, diz colunista

Paolla Oliveira recorreu às autoridades para denunciar perseguição de fã que virou figurante da Globo para se aproximar da atriz, diz colunista

Paolla Oliveira voltou a enfrentar problemas com perseguição e ameaças, dessa vez por parte de uma mulher que afirma ser sua fã. Após ter sido alvo de um stalker português que tentou invadir sua casa em 2022, a atriz registrou um Boletim de Ocorrência na 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no último dia 20, relatando o assédio contínuo de uma ex-figurante da Globo, que a tem importunado há pelo menos dois anos. As informações são do Portal LeoDias.

A mulher em questão conheceu Paolla em 2020, por meio de um grupo de fãs, e, depois disso, passou a trabalhar como figurante em produções da emissora em que a atriz atuava, com o intuito de se aproximar dela. No entanto, o comportamento dessa pessoa se tornou cada vez mais agressivo, levando Paolla a se preocupar com a situação.

Conforme detalhado no boletim, obtido pelo veículo, a famosa vem recebendo mensagens ameaçadoras da suposta fã, que insiste em cobrar sua atenção de maneira incoerente. A perseguição se intensificou no último ano. Em sua denúncia, a intérprete de Heleninha no remake de "Vale Tudo" apresentou prints de mensagens em que a mulher a acusa de ser drogada e ameaça divulgar informações falsas sobre um suposto mau tratamento por parte da atriz. Nas conversas, é possível ver que Paolla apenas pedia para que ela parasse de enviar tantos recados.

Paolla também informou à polícia que, no último domingo, 20, a mulher tentou ligar para ela 40 vezes, incluindo chamadas durante a madrugada. Em um único dia, a atriz rejeitou 52 chamadas do mesmo número. Além disso, a ex-figurante chegou a ligar para a tia de Paolla.

Durante seu depoimento, a artista expressou medo e apreensão com as ameaças, mencionando que a mulher insinuou que poderia tirar a própria vida e responsabilizar Paolla por qualquer coisa que aconteça. Companheira de Diogo Nogueira, ela relatou que tem sido obrigada a manter seu telefone desligado para evitar as constantes ligações e mensagens, o que tem impactado negativamente tanto sua vida pessoal quanto profissional.

Paolla Oliveira dará vida à Heleninha Roitman em 'Vale Tudo'

Após diversas especulações, a TV Globo confirmou que Paolla Oliveira será a responsável por dar vida à Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo. Ocupando o horário nobre, a novela ganhará uma nova versão em 2025, em celebração aos 60 anos da emissora carioca. E no último dia 14, a atriz usou as redes sociais para celebrar a conquista.

"Muito feliz em reviver Heleninha Roitman, uma personagem que marcou a história da TV com a brilhante e genial Renata Sorrah. Um grande desafio artístico e um convite para refletirmos sobre a vulnerabilidade de mulheres que muitas vezes enfrentam suas dores em silêncio. Animada por aqui e com a expectativa de vocês acompanharem comigo essa jornada", declarou a artista, que compõe o elenco da trama originalmente lançada em 1988.

Vale relembrar que em Vale Tudo, Heleninha luta contra o alcoolismo e começa a frequentar os Alcoólicos Anônimos (AA) na tentativa de superar seu vício. Ela é filha de Odete Roitman, a principal vilã da história. A nova versão será escrita por Manuela Dias e está prevista para estrear em 2025. Taís Araujo também está confirmada no elenco, interpretando a protagonista Raquel.

Leia também: Paolla Oliveira critica pressão estética e fala de empoderamento