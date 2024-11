Pamella relembra sua história e fala sobre pressão estética: ‘Extremamente’

Em entrevista à CARAS Brasil, Pamella reflete sobre pressão estética e revela lado negativo de ser influenciadora digital

Ela se define como uma mulher determinada. Pamella tem mais de 10 milhões de seguidores só no Instagram e é um dos principais nomes no segmento de influenciadores digitais de beleza. Dona de uma marca de maquiagem própria, a estrela cresceu no Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, e transformou a sua história de vida através da internet.

Em entrevista à CARAS Brasil, Pam fala sobre pressão estética, relembra suas origens e expõe o lado negativo de ser famosa. "Eu sou uma pessoa que gosto muito de cuidar do meu corpo, gosto de me alimentar bem, treinar, fazer esporte, eu mesma coloco essa 'pressão' em mim", afirma.

"Faço isso porque gosto de olhar no espelho e me sentir bem, então não acabo sofrendo tanto essa pressão com pessoas de fora, mas eu acredito que estamos numa era de extrema distorção de imagem, corpos que 'só são perfeitos na internet' (pois não existe corpo 100% perfeito como um Photoshop na vida real) e isso gera muita insegurança principalmente em quem está trabalhando nesse meio. Sair um pouco da bolha é necessário, se você se olhar no espelho e estiver feliz com o que vê, é isso que basta. Se não gostar do que vê, mude por si mesma, seu corpo é sua casa onde você viverá por toda sua vida, cuide do seu lar e sinta-se bem sem escutar qualquer opinião sobre isso além da sua vontade própria."

Apesar de não sofrer com comentários sobre o seu corpo, Pamella reconhece que não fica livre de críticas sobre sua vida pessoal. Ela, no entanto, diz viver em constante entendimento sobre o meio em que atua e suas consequências.

"Trabalhar como influenciadora digital tem muito mais pontos positivos. O lado mais negativo é receber julgamentos de pessoas que, na maioria das vezes, não te conhecem, não te acompanham, mas só querem despejar um pouco da sua insatisfação baseado em opiniões completamente errôneas, sem nem se preocupar em saber um pouco mais sobre aquilo que estão comentando. Isso é chato, mas com o tempo e experiência nas redes, vamos aprendendo a lidar", expressa.

Para a empresária, parte das críticas mostram reflexo de quem dispara comentários negativos contra figuras públicas nas redes sociais. "Elas não estão realmente interessadas em te ofender, é mais sobre o quanto elas precisam expressar algo que vai mal na vida delas. Você acaba sendo a vítima da vez, mas quando você passa a enxergar por esse lado de que o que o outro fala (ou digita), diz mais sobre ele do que sobre você", complementa.

Ela relembra com carinho sobre sua origem e fala da posição que ocupa atualmente. Pam saltou de 100 seguidores conquistados após cinco meses de trabalho, para 7 milhões de inscritos em seu canal do YouTube. Hoje ela é inspiração para muitos.

"Me sinto extremamente GRATA, me pego refletindo sobre o lugar onde eu nasci, uma comunidade no extremo sul da grande São Paulo, onde quase não é nem lembrada a existência, conseguir ter uma vida mais confortável foi e é maravilhoso. Tenho muito orgulho do lugar de onde vim, por isso sempre faço questão de lembrar a todos sobre minhas origens. Na minha opinião, os maiores talentos para muitas profissões são das comunidades, são pessoas com sede de vencer, que sabem que se tiverem uma única chance terão de dar a vida por aquilo. Tenho muito orgulho de ter uma história de vida que possa inspirar outras pessoas a vencerem também", afirma a famosa.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PAMELLA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAMELLA (@bypamella)

Leia também:Casamento de Luan Santana e Jade Magalhães: Primeiras fotos do civil