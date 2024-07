Paizão, Biel adianta planos para o Dia dos Pais: 'Valorizar esses momentos'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Biel se derrete ao falar sobre paternidade e revela próximos projetos na carreira

No último sábado, 27, os cantores Biel (28) e Tays Reis (29) celebraram o aniversário de dois anos da filha Pietra, com uma festa muito especial em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista se derrete ao falar sobre paternidade e adianta planos para comemorar o Dia dos Pais: "Valorizar esses momentos".

Biel revela que essa data é muito importante para ele e sua família. O cantor confessa que sua esposa, Tays Reis, adora comemorar os momentos ao lado dele e da filha. Por isso, o Dia dos Pais é motivo de alegria para o casal.

"É sempre muito especial. A Taís fala que se ela não fosse artista, ela iria trabalhar com festa, porque ela adora um tema para comemorar. Qualquer data comemorativa que tem a gente comemora tipo surreal", declara.

Este ano Biel celebra o seu segundo Dia dos Pais e menciona que a data é importante para estar próximo da família. O cantor compartilha que ainda não tem um local onde vai passar, mas adianta que será um momento para celebrar.

"Dia dos Pais é uma data muito importante, essa é minha segunda, terceira talvez, porque teve um ano com a Pietra na barriga. No Dia dos Pais com ela, agora, a gente tem que curtir isso, é o que a gente leva para vida, criar memórias, valorizar esses momentos", confessa.

INFLUENCIADOR QUE CANTA

Biel tem pouco mais de dez anos em atividade no cenário da música brasileira, durante esse perído, ele analisa que passou por muitas mudanças na sua carreira artística e, atualmente, além de cantor também trabalha como influenciador digital.

"Isso é muito legal, porque a gente é artista que está recomeçando, mas que já tem uma imagem. Se não fosse fazer mais música, eu viveria para sempre como influencer, é o que a gente faz hoje. Você entra na minha rede social, é um influencer que canta. Eu vivo com minha influência na minha rede social", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BIEL: