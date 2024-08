Pai de Viih Tube surpreende ao pedir segunda chance para ex: ‘Errei e assumo’

Pai de Viih Tube surpreendeu os seguidores ao abrir o coração e pedir publicamente uma segunda chance para a ex-namorada; entenda o motivo

Na última terça-feira, 6, Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, surpreendeu seus seguidores ao pedir publicamente uma segunda chance para a ex-namorada, Salete Muraro. Em suas redes sociais, ele abriu o coração, assumiu que cometeu um erro e fez uma declaração pedindo para ela reconsiderar o término do relacionamento.

Através do feed do Instagram, Fabiano, que estava em um relacionamento há quase cinco anos, revelou que o namoro chegou ao fim e deu a entender que a responsabilidade era dele. Mesmo assim, ele impressionou ao pedir para a amada dar uma nova chance ao amor ao compartilhar um vídeo de uma surpresa que fez para ela no passado.

"Nunca postei isso, mas chegou a hora de colocar os pingos nos 'is'. Eu amo (o vídeo) e essa foi nossa primeira viagem. Fiz um alvoroço no hotel no Rio para preparar o quarto que ela merecia. Esse sou eu! Mesmo muitas pessoas envenenando contra, só nos dois sabemos o que passamos entre quatro paredes”, ele relembrou o início do namoro.

“Coisas que rede social não mostra. Aliás, em Instagram todo mundo é feliz, não é? Sim, errei e assumo, e peço perdão somente a família e filhos, que sempre me respeitaram muito bem. E sinto falta de todos. Mas é bíblico: todo ser humano merece uma segunda chance. E você é a mulher que mais amei nessa vida", Fabiano completou se declarando.

Por fim, o pai da influenciadora deu a entender que alguém tentou atrapalhar o namoro: “Agora, falar de mim coisas que não fiz eu não vou admitir mais e ficar calado! O recado está dado e eu descubro a hora que eu quiser ! Sou muito homem para assumir tudo que faço. Mas sou mais macho pra cobrar quem me acusa sem provas e estragar duas pessoas que se amam!”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiano Moraes (@fabiano.moraes)

Até o momento, Salete não se manifestou sobre o pedido de desculpas do ex-namorado, que ganhou torcida pela reconciliação nos comentários: “O homem é romântico”, disse uma seguidora. “O importante é você realmente se arrepender, pedir desculpas e não fazer mais”, opinou outra. “Se ela realmente ama você, vai perdoar”, disse mais uma.

Pai de Viih Tube lamenta saudade da neta:

Recentemente, o pai de Viih Tube, Fabiano Moraes, chamou a atenção nos últimos dias ao fazer postagens envolvendo a neta, a pequena Lua Di Felice, primogênita de sua filha com o ex-BBB Eliezer. Em seus stories, ele repostou imagens de uma menina e falou sobre a bebê lembrar a neta, além de declarar que estava com saudades e logo levantou suspeitas de um afastamento.