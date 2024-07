Olimpíadas 2024: Técnico sofre parada cardíaca e morre na Vila Olímpica

O técnico Lionel Elika Fatupaito, da equipe de boxe do Samoa, morreu na Vila Olímpica, em Paris, após sofrer uma parada cardíaca

Neste sábado, 27, morreu o técnico Lionel Elika Fatupaito, responsável pelo equipe de boxe do Samoa. O profissional, de 60 anos, sofreu uma parada cardíaca na Vila Olímpica. A confirmação veio pelo Ministério Público da Comuna de Bobigny, na França.

“Nós, da International Boxing Association (IBA), estendemos nossas sinceras condolências à família, amigos e colegas de Lionel Elika Fatupaito, o treinador nacional de boxe de Samoa, que faleceu tragicamente durante o Paris 2024”, disse o comunicado escrito pela Federação Internacional de Boxe (IBA).

O comunicado se encerrou comentando sobre o legado deixado por Lionel. “A dedicação e a paixão de Lionel pelo esporte deixaram uma marca indelével na comunidade do boxe. Seu legado continuará a inspirar as gerações futuras. Nossos pensamentos e orações estão com a equipe de Samoa e todos aqueles afetados por esta perda profunda”, finalizou a federação.

Lionel sofreu o ataque cardíaco por volta as 10h20 no horário local (5h20 no Brasil), enquanto estava no quarto acompanhado por um outro atleta. O técnico chegou a ser atendido pelos serviços de emergência, mas infelizmente não resistiu.

Crítica

Milton Neves não gostou nada de alguns comentarios que leu na web e desabafou neste sábado ao ser atacado no X -antigo Twitter - por ter criticado a abertura das Olimpíadas de Paris. Tudo começou quando o perfil do Choquei divulgou falas do jornalista em que ele afirma que esta foi "Talvez a pior abertura de Olimpíadas da história dos Jogos”.

Os seguidores do perfil passaram a criticar o jornalista nos comentários da publicação: "Se esse aí disse que foi ruim, vou assistir hoje à noite, deve ter sido top", "Ninguém liga para a opinião de uma múmia", "É tão fácil criticar com a pança gorda no sofá tirando todo o mérito de quem planejou, organizou e os artistas que deram o nome, né?".

Com os ataques na publicação do perfil, o jornalista esbravejou nos comentários e fez seu desabafo. "Sim, um jornalista de 73 anos nessa foto, cansado pela idade, tristeza, e trabalho árduo de décadas, e que obviamente jovens arrogantes e que acham que nunca vão envelhecer, usam para diminuir uma opinião e criar engajamento. Desejo que usem sua influência para o bem, e não para induzir jovens a se suicidarem. Quero que se fo** o cancelamento de vocês".