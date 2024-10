Jennifer Aniston se pronuncia sobre os boatos de affair com Barack Obama

Jennifer Aniston rompe o silêncio e se pronuncia publicamente sobre os boatos de que estaria vivendo um romance secreto com Barack Obama

Recentemente, Jennifer Aniston quebrou o silêncio e falou publicamente sobre os rumores de que estaria vivendo um affair com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Em entrevista ao ‘Jimmy Kimmel Live’, a atriz contou que ficou chocada com os boatos e negou o envolvimento amoroso com o marido de Michelle Obama.

Durante a conversa, Jennifer aceitou participar de um quadro no qual desmentiu alguns rumores que envolviam seu nome. Em um tom descontraído, o apresentador trouxe à mesa algumas revistas e relembrou as recentes especulações sobre um suposto romance secreto entre a eterna ‘Rachel Green’ de Friends, e o ex-presidente dos EUA.

“A verdade sobre Jen e Barack!”, dizia uma das principais manchetes da publicação. Apesar de sua assessoria já ter desmentido os rumores, Aniston aproveitou a oportunidade para se manifestar publicamente e confessou que ficou chocada ao saber dos boatos e que inclusive, é mais próxima da ex-primeira dama do que do ex-presidente.

“De todas as ligações que você recebe do seu assessor de imprensa, sempre há aquele momento em que você pensa: ‘Oh não, o que será agora?’ ou os e-mails avisando que algum tabloide irá inventar uma história, e então é isso. Eu não fiquei brava com isso”, Jennifer desmentiu os boatos com seu bom humor habitual e fez o público rir.

Por fim, Aniston falou sobre a esposa de Obama: “Conheço a Michelle melhor do que conheço ele”, ela garantiu que não está evolvida com Barack. Vale ressaltar que Jennifer é bastante reservada em relação à sua vida pessoal atualmente. No passado, a atriz viveu um casamento conturbado com Brad Pitt, que durou cinco anos, e também foi casada com Justin Theroux, mas se separou em 2017.

