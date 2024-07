‘O que está acontecendo com as novelas brasileiras?’, questiona Sergio Marone

Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator Sergio Marone critica o atual momento das novelas e pede reflexão

O programa Desconecta Rio, da TV CARAS, convidou o ator Sergio Marone (43) para um bate-papo bastante descontraído e com discussões pertinentes. Além de falar sobre a polêmica na internet após assumir ser ecossexual, avaliar o atual cenário do audiovisual no Brasil e criticar o streaming ao afirmar que vai "contra seus princípios", o artista questiona o rumo das novelas e a onda de remakes. "O que está acontecendo com as novelas brasileiras?", pergunta.

Marone começa falando do quanto as novelas eram sucesso no passado. “Há 10 anos, era uma novela boa atrás da outra. O que está acontecendo com as novelas brasileiras, que perderam espaço para as turcas? Acho que a gente precisa fazer essa avaliação. Os próprios remakes não vão tão bem ou, às vezes, vão melhores do que é novo, que está no ar”, salienta.

“Então, a gente precisa passar por essa análise, sabe? A gente precisa refletir, saber o que o mercado brasileiro está fazendo para perder um espaço gigante mundial. As novelas brasileiras eram as mais conhecidas e vendidas do mundo. Hoje, a gente perde para as turcas. Um país que começou a fazer novela ontem. Um mês e meio atrás, veio um galã turco que parou o aeroporto de São Paulo. A gente não vê mais isso acontecendo com os nossos atores”, emenda o ator.

Anteriormente, o artista criticou o streaming. “O mercado do streaming ele veio, principalmente para dramaturgia, com uma fome de mercado. Eu mesmo nunca consegui fazer nada de dramaturgia no streaming porque as propostas foram sempre indecentes na minha opinião", confessa.

O artista avaliou que sua principal questão com o streaming é por conta dos direitos. E mencionou que as plataformas não oferecem pagamento aos atores pela reexibição das obras, o que é algo inviável para ele. "A gente entra ai em uma discussão que é desde o direito do autor, porque os streamings viram para o Brasil e não pagam direitos. Você grava uma série, a proposta que eles fazem é gravar uma temporada da série por x reais e depois você não ganha mais nada por aquilo. Eles exibem no mundo inteiro pelo resto da vida", declara.

ATOR RELEMBRA TRABALHOS EM NOVELAS

Sergio Marone relembrou também personagens que interpretou em novelas e que marcaram o público. Ele confessou que fica feliz em saber que sentem falta dele nas tramas. "Sempre que eu puxo algum personagem, conto alguma coisa, (dizem): ‘Acho que você precisa voltar’. E a repercussão dos posts, enfim, são muito grandes. Eu tive muitas boas oportunidades. Fiz grandes vilões que as pessoas lembram até hoje”, disse ele. "Tive ótimas oportunidades que fizeram grandes sucessos. Então, sou muito grato, de fato, a todas as oportunidades”, acrescentou o ator.

