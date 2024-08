Bia Miranda surge coladinha com novo namorado nas redes sociais

Bia Miranda compartilhou em suas redes sociais a primeira foto ao lado do novo namorado Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto

Nesta quarta-feira, 28, Bia Miranda compartilhou nas redes sociais a primeira foto ao lado do novo namorado Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto.

No clique, publicado no Instagram, o casal aparece coladinho dentro no elevador. Na legenda da publicação conjunta, eles escreveram: "Nós não muda por ninguém, mais melhora para quem merece".

Essa foi a primeira foto que Bia publicou ao lado do rapaz. A famosa anunciou o término com o DJ Buarque no dia 16 de agosto. Eles são pais de Kaleb, de apenas dois meses.🫀

Recado

A influenciadora digital Bia Miranda usou as redes sociais para responder o desabafo da mãe, Jenny Miranda, com quem mantém uma relação bastante conturbada. Na última terça-feira, 27, a ex-participante de 'A Fazenda 15' revelou nunca ter visto o neto pessoalmente e lamentou conhecer o pequeno somente por foto.

Agora, Bia decidiu romper o silêncio e se pronunciou a respeito da situação. Em seus stories no Instagram, a jovem informou que Jenny seguirá sem conhecer Kaleb. O bebê de dois meses é fruto de sua antiga relação com DJ Buarque.

"Pode falar à vontade. Você nunca vai chegar perto do meu filho. Nem do seu você cuida. Ele mora com a minha avó desde que nasceu. E o jeito que você fala com ele, a internet nem sonha, mas eu tenho vídeo aqui, se quiser que eu poste (risos)", iniciou Bia Miranda.

Em seguida, Bia alegou que Jenny não dá atenção a Enrico, seu filho caçula. "Ele tem seis anos agora, então ele mora com minha avó há seis anos. A queridona só busca ele às vezes, tira foto e posta como se ele morasse com ela. Tudo para enganar vocês da net (risos)", disparou Bia.

"Esses dias, ela foi lá minha avó do nada falando que ele ia morar com ela. O garoto chorando e ela forçando ele ir com ela. Minha avó passou mal e foi parar na UPA. E acha que acabou aí? Ela foi na UPA discutir mais ainda", completou ela. De acordo com a famosa, Jenny Miranda fez isso para dar um 'susto' na avó.