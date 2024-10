Novo capítulo da separação de Cintia Chagas e Lucas Bove. Entenda os dois lados

Recém-separados, Cintia Chagas e Lucas Bove ficam em lados opostos na justiça após novo pedido dos advogados dela. Entenda

A influenciadora digital Cintia Chagas e o deputado Lucas Bove voltaram a ser assunto na internet nesta segunda-feira, 21, por causa da separação deles. Um novo capítulo do fim do casamento veio à tona em uma reportagem do site G1.

De acordo com o G1, a equipe de advogados de Chagas, representados pela a advogada Gabriela Mansur, entrou na justiça com um pedido de prisão preventiva contra Bove. Os representantes dela alegam que ele teria descumprido medidos cautelares impostas em um processão de ação de violência doméstica. Este pedido foi feito após vazarem supostos prints de conversas deles quando estavam juntos e depois que ela concedeu uma entrevista à revista Marie Claire.

Porém, o advogado dele, Daniel Bialski, que representa Lucas Bove, respondeu ao contato do G1 e informou que nega que ele tenha vazado informações para a imprensa e que o pedido de prisão é incabível. Isso porque o advogado alega que ele não descumpriu nenhuma medida protetiva. "O que o deputado aguarda é que a justiça também decida que a influenciadora fique proibida de se manifestar sobre o caso", informou.

Vale lembrar que a separação de Cintia Chagas e Lucas Bove sete meses após o casamento na Itália.

Lucas Bove já falou sobre a separação de Cíntia Chagas

Em agosto de 2024, o deputado estadual Lucas Bove se pronunciou sobre o fim do casamento com a influenciadora digital Cintia Chagas. A separação aconteceu três meses após o casamento e ela comunicou o fim da união por meio de um post nas redes sociais. Após o anúncio, ele escreveu um recado pedindo respeito neste momento.

Cintia Chagas comentou sobre o motivo da separação

A influenciadora digital Cíntia Chagas surpreendeu ao voltar a falar sobre a separação de Lucas Bove. Os dois anunciaram o divórcio em agosto de 2024 apenas três meses após o casamento luxuoso na Itália. Agora, ela explicou o motivo para ter pedido o divórcio, mas sem revelar muitos detalhes.

A influencer contou que vem sendo questionada sobre o fim do casamento por ter se casado na igreja, mas ela explicou que a separação foi algo que ela precisou fazer. "Mantive-me calada acerca dos motivos pelos quais pedi o divórcio, pois creio na importância do silêncio em momentos de dor. Todavia, uma parcela considerável de pessoas vem me atacando, em todas as redes sociais, ATÉ HOJE. O motivo? Alegam que, após me casar sob as bênçãos da Igreja Católica, desisti do casamento, frivolamente, por não desejar ter filhos (como se essa escolha não fosse a dele também). Dizem, também, que não mereço ser católica", disse ela.

E completou: "Para que os ataques cessem, não vejo saída a não ser afirmar que PRECISEI pedir o divórcio em decorrência de uma situação grave, lamentável e triste. Estou tentando passar por isso com alguma leveza… com dignidade e com a devida compostura. Sou forte, mas tenho limites. Por favor, parem".