Nicole Bahls constrói 'casa própria' para seus animais: 'Estão amando'

A influenciadora Nicole Bahls presenteou as aves de sua fazenda com 'casas próprias' e mostrou detalhes do novo local; confira

A influenciadora digital e empresária Nicole Bahls usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 1, para dividir com o público uma novidade de sua fazenda. Por meio de seus stories no Instagram, a famosa revelou que presenteou seus animais com uma 'casa própria'.

Nas imagens compartilhadas por Nicole, é possível perceber seis unidades de 'casas' cobertas. O novo cantinho, dedicado aos patos e gansos, é cercado e fica à beira de uma piscina feita exclusivamente às aves.

"Eu preparei um presente mega especial para meus gansinhos e patinhos. Como tem aumentado a família, senti a necessidade de fazer um laguinho maior para eles. Resolvi presenteá-los com uma casinha, agora vão ter a casa própria", explicou Nicole Bahls, exibindo detalhes da novidade.

"Acho que eles estão amando o novo lar. Agora tem espaço de sobra para nadar e ainda tem a casinha deles. Agora estou curiosa para saber quem vai ser vizinho de quem. Vamos aguardar se adaptarem na casinha deles", continuou a influenciadora, celebrando a estreia do espaço.

Em seguida, ela mostrou as aves aproveitando a piscina do local: "Eles estão amando", escreveu Nicole na legenda. Vale lembrar que todos os animais possuem nomes de famosos. Nos registros, ela se refere a alguns patos e gansos como Zé Vaqueiro e João Gomes.

Confira a 'casa própria' dos animais de Nicole Bahls:

Nicole Bahls exibe novo cantinho de suas aves - Reprodução / Instagram

