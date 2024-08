Nicole Bahls abre o jogo sobre climão com famosos por nomes em animais

Ex-panicat, Nicole Bahls batiza animais de sua fazenda com nomes de pessoas famosas. Em entrevista à CARAS Brasil, apresentadora quebra o silêncio sobre climão

Nicole Bahls (38) é dona de uma fazenda luxuosa em Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro. Na propriedade, a apresentadora cria inúmeros animais, todos batizados com nome de pessoas famosas. Uma vaca, por exemplo, recebeu o nome da atriz Camila Queiroz (31).

A ex-panicat conta que a maneira inusitada em nomear seu animais com nomes de figuras públicas é uma forma de homenageá-las em vida. Em entrevista à CARAS Brasil, a estrela abre o jogo e revela se alguém já reprovou sua atitude que é alvo de memes e diverte fãs por todo o Brasil.

"Ainda não houve nenhum famoso que não gostou, todos entenderam que são amados e homenageados. Para morar aqui em casa, tenho que amar muito! [risos]", conta a influenciadora digital, que pretende homenagear outros famosos após novos nascimentos.

"Ainda faltam a Ivete [Sangalo], a Sabrina Sato, o Marcus Majella, o Carlinhos Maia e o Lucas

Guimarães [risos], estou esperando nascerem. Já estão a caminho para trazer ainda mais alegria para a Casa Bahls", revela.

A Fazenda e o amor pelos animais

A estrela integrou o elenco de A Fazenda 5 e retornou ao reality show em 2017 para uma temporada com nomes memoráveis. Sua participação no programa da Record ajudou a reacender o desejo de viver próximo aos animais.

"Minha paixão por animais vem desde a infância. Cresci em um sítio com minha mãe e meus avós, que sempre me ensinaram a cuidar deles com carinho. Minha mãe é apaixonada por animais. Depois, a participação em "A Fazenda" com certeza despertou ainda mais em mim a vontade de morar no sítio e me inspirou na hora de fazer as baias e os comedouros. Eu me conecto com minha essência e mato a saudade de A Fazenda", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE NICOLE BAHLS: