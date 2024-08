Nicole Bahls abre o jogo e revela verdadeiro motivo para morar em sítio

Após trocar a vida na 'cidade grande' para viver em um sítio, Nicole Bahls contou o que realmente a motivou a realizar a mudança

A influenciadora digital e empresária Nicole Bahls deixou a 'cidade grande' para trás há algum tempo e decidiu se instalar de vez em seu sítio, localizado em Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro. Durante uma conversa descontraída com os seguidores, a ex-Panicat revelou o que a motivou a se mudar para o local mais calmo nos últimos anos.

Nesta terça-feira, 13, em seus stories no Instagram, Nicole explicou que sempre teve uma conexão muito forte com a natureza e, por isso, não foi tão difícil de tomar a decisão.

"Na minha infância, eu ficava em sítio com a minha família. Veio a pandemia, e eu já tinha comprado o sítio. Comecei a vir, fazer obras, e fui me reconectando [com a natureza], me sentindo mais feliz, e acabei optando por ficar mais tempo aqui", declarou a famosa.

Em seguida, Nicole Bahls também contou como faz para conciliar o trabalho com o dia a dia na fazenda. "A palavra chave, eu diria que é organização. Para organizar o trabalho com a vida aqui no sítio. E ainda sobra um tempo para ver o pôr do sol e me reconectar com as tarefas que preciso fazer aqui e no meu trabalho", esclareceu.

Por fim, a ex-participante de 'A Fazenda 5', da Record TV, ainda deixou um conselho para as pessoas que desejam residir mais próximas à natureza. "Eu diria para vir com o coração aberto, porque a vida no campo tem seus desafios. Tem que vir pronto para aprender. Mas, traz recompensas que cidade nenhuma pode te dar", concluiu.

Nicole Bahls conta se deseja ter filhos

Apesar de morar em um sítio luxuoso enorme, a modelo Nicole Bahls não pretende aumentar a família por enquanto. Em um relacionamento com o empresário Marcelo Viana, a ex-Panicat abriu o coração sobre a maternidade e falou a respeito da escolha em não se tornar mãe.

Em entrevista recente ao surfista Pedro Scooby, Nicole explicou os motivos para a decisão pessoal. De acordo com a modelo, a vontade de ter filhos diminuiu após a chegada dos sobrinhos. "Acho que passou o 'time', já. Depois que eu virei tia, acho que matei um pouco à vontade. Vejo tantos amigos [com filhos] e dá tanto trabalho…", declarou.

Na sequêcia, Nicole Bahls ressaltou que, com a chegada de um herdeiro, ela precisaria abrir mão de outras prioridades em sua vida. Sempre bem-humorada, a famosa contou que gosta bastante de ter noites tranquilas; confira mais detalhes!