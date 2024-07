Nicolas Prattes fala sobre experiência de correr maratona olímpica em Paris

'Quero eternizar na memória', disse Nicolas Prattes; ator foi selecionado por meio de um sorteio para participar de etapa amadora da competição

Nicolas Prattes vai participar das Olimpíadas de Paris! Neste ano, pela primeira vez, os jogos vão receber amadores em uma corrida e o ator foi um dos selecionados para a competição. Ao Encontro com Patrícia Poeta, nesta sexta-feira, 26, o ator deu detalhes da prova que irá disputar e falou sobre a ansiedade para o momento.

"Realmente eu vou correr a maratona nas Olimpíadas em Paris. Pela primeira vez, a Olimpíada vai receber atletas amadores e essa inscrição você tem que, na verdade, ser sorteado. E eu tive a sorte de ser sorteado e vou poder estar lá nessa cidade, nesse contexto olímpico", disse o namorado de Sabrina Sato.

Nicolas falou sobre a expectativa para o desafio. "Vai estar bem pertinho do final das Olimpíadas. A largada é às 9 horas da noite de lá. Então é uma corrida noturna, com Paris iluminada, ali meio no pôr do sol. E vou terminar a prova de noite. Estou muito feliz, quero aproveitar o máximo, celebrar a vida, aproveitar a saúde e eternizar esse momento na memória".

Vale lembrar que essa não vai ser a primeira maratona que ele corre em Paris esse ano, em Abril ele quebrou um recorde e completou a Maratona de Paris em menos de 3 horas. Ator concluiu a prova de 42,195 km em 2 horas 44 minutos e 37 segundos segundos, batendo o próprio recorde.

