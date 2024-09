Nicolas Prattes causa ao exibir situação de seu corpo atual: ‘Sabrina passa bem’

Alô, Sabrina Sato! Nicolas Prattes causa alvoroço e acumula elogios ao revelar seu físico atual em foto sem camisa; confira!

Nesta quinta-feira, 05, Nicolas Prattes causou ao publicar uma nova foto em suas redes sociais. Pegando pesado nos treinos para viver o personagem ‘Rudá’ na novela ‘Mania de Você’, da Globo, o ator exibiu o resultado da mudança em seu físico. Nos comentários, ele acumulou elogios e os seguidores aproveitaram para mandar recados para Sabrina Sato.

Através de seu perfil no Instagram, Nicolas compartilhou um clique em que aparece posando no espelho de seu banheiro. O registro até poderia ter passado despercebido, se não fosse pelo fato do galã estar sem camisa. No clique, ele exibiu o abdômen bem definido, além de deixar a bermuda abaixada até o limite.

Na legenda, Prattes contou que estava viciado em uma canção e recebeu muitos elogios dos seguidores nos comentários. Inclusive, sobrou até para a namorada do artista: “Inveja eu tenho é de Sabrina Sato”, uma admiradora do galã brincou. “Sabrina passa bem”, comentou mais uma. “Eu te entendo Sabrina, eu te entendo”, brincou uma terceira.

Vale destacar que o físico do ator faz parte de sua preparação para nova trama das nove na emissora global. No folhetim, o ator interpreta o sobrinho de Moema, vivida por Ana Beatriz Nogueira: "Rudá tem mania de ficar em paz no primeiro momento da história. Ele tem mania de querer curtir o lugar onde ele vive”, ele falou sobre o novo personagem

"É um cara que acorda já sabendo que é feliz, que não acorda com um despertador, não sabe o que que é trânsito intenso, ansiedade da cidade grande. Ele tem mania de honrar o lugar de onde vem, a criação que ele tem, esse é um grande propósito da vida dele”, Nicolas contou que está animado com a nova jornada e ansioso pelo desenrolar da trama.

Nicolas Prattes revela se arrepende de expor intimidade:

Recentemente, Nicolas Prattes viralizou nas redes sociais ao revelar detalhes das relações com Sabrina Sato. Após a polêmica, ele concedeu uma nova entrevista e foi questionado se se arrepende de compartilhar esses detalhes sobre seu relacionamento. Sincero, o ator negou e disse que está contente com a repercussão de suas declarações íntimas.

Após revelar que tinha relações sexuais 50 vezes na semana no início do namoro, Nicolas afirmou que não se arrepende. Segundo ele, sua declaração ajudou a alavancar o programa da apresentadora. Além disso, o ator também explicou que a divulgação estava dentro dos combinados do casal e que a namorada não se incomodou com a exposição.