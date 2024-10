Neymar mostra momento em família com Mavie e Bruna Biancardi: 'Memoráveis'

O jogador de futebol Neymar Jr usou suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 7, para compartilhar uma foto em família

O jogador de futebol Neymar Jr usou suas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 7, para compartilhar uma foto em família. Na imagem, compartilhada no feed do Instagram, ele aparece ao lado da filha Mavie, de 1 ano, e da namorada Bruna Biancardi.

No registro, o jogador aparece apoiando as mãos nos joelhos e sorrindo enquanto observa sua segunda filha caminhar na areia da praia. Ao lado da pequena, de mãos dadas, está Bruna Biancardi, mãe de Mavie e companheira de Neymar.

Nos comentários, os internautas deixaram diversos elogios. "Que família linda", disse um. "Vocês juntos são tão lindos", comentou outro. "Momentos memoráveis!", disse uma terceira pessoa. Vale lembrar que a família está hospedada no Regis Red Sea Resort, um hotel de luxo na Arábia Saudita, que tem diárias a partir de 7 mil Riyals sauditas, o que equivale a cerca de R$ 10,1 mil na cotação atual.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Bruna Biancardi mostra o bolo e a decoração da festa de Mavie

Neymar publicou o registro em família um dia depois do aniversário de Mavie, que completou 1 ano de vida e ganhou uma festa no resort de luxo. E na manhã desta segunda-feira, 07, Bruna Biancardi compartilhou alguns detalhes da comemoração. Nos stories do Instagram, ela mostrou detalhes da decoração da festa, que contou com fotos da pequena, além de um bolo de aniversário decorado com morangos. Veja!

E ela também fez um post em homenagem à filha e relembrou os melhores momentos com a pequena."Você me mostrou o que realmente faz sentido e também o que não tem nenhuma importância. Filha, Deus foi generoso demais conosco e agradeço todos os dias por ele ter nos confiado você: uma bebê tão alegre, radiante, que ilumina tudo ao redor, sorri com os olhinhos, encanta a todos e que trouxe significado para as nossas vidas",escreveu ela em parte da publicação.