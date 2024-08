Neymar Jr vira motivo de piada entre internautas após autoafirmação: 'Obcecado em vencer'

A fala de Neymar Jr sobre o espírito de competitividade pessoal não pegou bem entre os internautas, que sugeriram que ele deveria focar mais

Neymar Jr recebeu uma chuva de comentários contrariando seu espírito esportivo, nesta segunda-feira (5). O jogador, que tem se recuperado de uma cirurgia no joelho feita em 2023, fez uma publicação apontando que era "obcecado em vencer", no entanto, internautas apontaram que não era o caso, em decorrência da falta de atividade do atleta em campo nos últimos tempos e o aumento de polêmicas fora dele, nas quais o craque se envolveu.

"As pessoas não entendem o quão eu sou obcecado em vencer", escreveu o atleta na legenda do registro, em que fortalecia o joelho na academia do Al-Hilal, clube saudita pelo qual joga desde 2023. Embora alguns fãs tenham desejado a sua recupeção, logo vieram comentários de deboche sobre as "vitórias" do craque nos últimos tempos.

"Deveria escrever o quão obcecado ele é por cair", escreveu um usuário do X. "Ele pode até ser obcecado em vencer... Agora, se ele vence já é outra história", escreveu a outra. "Acho que poderia ser a hora em que ele bota em prática o que tatuou, não é?", opinou uma internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Além das piadas sobre a performance do jogador em campo, a web também resgatou as polêmicas nas quais Neymar se envolveu nos últimos tempos, como a traição da namorada, Bruna Biancardi, durante a gravidez dela, e o envolvimento dele com a PEC da privatização das praias, o que gerou um conflito público entre ele e a atriz Luana Piovani: "Ele precisa vencer a vontade de trair e seu um crianção", disparou um internauta.

Para além de uma legenda em fotos do Instagram, Neymar decidiu eternizar o "lema" no corpo como uma tatuagem.

Neymar revela desânimo na carreira

Poucos dias antes de revelar o lema de vida, Neymar contou aos fãs que cogitou a possibilidade de largar a carreira como jogador de futebol. No Instagram, o atleta fez um breve desabafo sobre a lenta recuperação do joelho: “Depois que sofri essa lesão, tem dias que é difícil, tem dias que quero desistir. É difícil passar por tudo isso”.