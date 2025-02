Neymar diz que 'tremeu' de nervoso ao conhecer artista brasileiro

O futebolista Neymar Jr. relembra o início da carreira e conta quem foi o primeiro artista brasileiro que o fez 'tremer' de nervoso

O jogador de futebol Neymar Jr, de 34 anos, relembrou o início da fama em entrevista ao Podpah nesta quinta-feira, 27, e mencionou quem foi o primeiro artista brasileiro que o fez tremer de nervoso ao conhecer.

Na ocasião, o atleta do Santos F. C. disse que sempre foi tranquilo em relação à fama e aos grandes nomes da mídia. No entanto, ao conhecer o ator Renato Aragão, que deu vida ao personagem Didi, o jovem relatou sintomas físicos de nervosismo.

O atleta enfatizou que a situação aconteceu na época em que namorava uma pessoa envolvida com outros artistas brasileiros. Foi durante um evento ao lado da então companheira que, sem aviso prévio, Neymar conheceu Renato Aragão.

"Eu começo a apertar a mão dela, 'Pô, tá apertando a minha mão, por quê?' Eu falo, mano, o Didi, pô, o Didi. Ela, porque já conhecia, falou, 'Tá, e aí?' Eu falei, mano, o Didi, pô. Aí eu fui cumprimentar o cara tremendo, pô, suado", confessou.

Além de Aragão, Neymar também apontou que ficou nervoso ao conhecer o veterano do basquete Michael Jordan e um dos destaques da nova geração, Stephen Curry.

Neymar mostra Mavie fazendo maquiagem nele

A filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie, encantou ao aparecer na rede social do pai nesta quarta-feira, 26, se divertindo com maquiagens.

Com um pouco mais de um ano, a bebê surgiu usando um cropped e calça para maquiar o pai. A menina usou a esponjinha no rosto do atleta para fingir que está passando algo.

Interagindo com Mavie, Neymar foi conversando com ela e pediu para ela mostrar a roupa. "Cadê o look? Cadê o look da neném? Que linda", disse. Confira!

