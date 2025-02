Como funciona a mesada de Rafaella Santos, irmã de Neymar? Saiba tudo!

Saiba como funciona a mesada de Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar. A jovem gastou R$ 6 milhões no cartão de crédito recentemente

Recentemente, Rafaella Santos, irmã de Neymar, voltou a ser assunto na mídia após gastar R$ 6 milhões em seu cartão de crédito.

Com o tamanho da dívida, a jovem resolveu pedir ajuda ao pai Neymar da Silva Santos. Mas afinal, como funciona a mesada de Rafaella?

De acordo com a coluna de Matheus Baldi, na IstoÉ, a famosa possui um cartão de crédito sem limite, então compras de luxo fazem parte de sua rotina. Apesar de trabalhar como digital influencer e ser sócia de alguns negócios da família, fontes afirmaram que sua renda própria não é o suficiente para sustentar esse padrão de vida.

Sendo assim, mensalmente ela recebe uma quantia do pai e do irmão, que fazem questão de garantir seu conforto. Segundo pessoas próximas, os valores ultrapassam os seis dígitos mensais. No entanto, Neymar pai já demonstrou preocupação com a quantidade de despesas da filha.

Fortuna

A influenciadora Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol Neymar Jr., teria gasto R$ 6 milhões em seu cartão de crédito em dezembro para janeiro. O valor, que inclui dois aluguéis de um jatinho particular, precisou ser pago pelo pai, Neymar Santos, que de acordo com o Fofocalizando, do SBT, ficou bravo com os gastos excessivos da filha.

“Foi a fatura de dezembro para janeiro. Final de ano, quando a gente gasta mesmo! Ela gastou R$ 6 milhões no cartão. Pegou a fatura e disse: ‘Agora lascou’. No telefone, falou com o pai e pediu ajuda. A fonte me falou que ele ficou bravo, deu um puxão de orelha na Rafaella, disse para ela gastar menos e pagou a fatura”, revelou Gaby Cabrini na atração, que afirmou que o cartão era sem limite.

Recentemente, o pai do jogador de futebol Neymar Jr. e de Rafaella afirmou em entrevista a um podcast que a filha dá mais trabalho que o atleta: “Deus me deu um presente muito grande. Tem gente que fala assim: ‘Seus filhos são abençoados’. E eu digo que meus filhos são uma benção. Tenho uma filha que dá mais trabalho que meu filho, mas eu sou um cara realizado”, disse.

