Após pausa na carreira, Iza publica vídeo de volta ao estúdio

A cantora Iza, de 34 anos, exibe momento em estúdio de gravação após fazer pausa na carreira para cuidar da filha, Nala, de três meses

Após suspender um tempo dos palcos para cuidar da filha, Nala, de três meses, a cantora Iza, de 34 anos, mostrou, por meio de um vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram que está de volta aos estúdio de gravação. No registro em questão, a artista aparece sentada no local junto com o que aparenta ser um produtor. Ela não revelou do que se trata o projeto que está trabalhando.

Vale lembrar, inclusive, que Iza já revelou planos para voltar aos palcos no Carnaval deste ano. Seu trabalho mais recente consta a canção Como Posso Amar Assim?, dedicada à filha, que nasceu em outubro de 2024.

Iza publica vídeo no estúdio nesta sexta-feira, 31 pic.twitter.com/WPHzMOXFZ9 — CARAS Brasil (@carasbrasil) January 31, 2025

Iza mostra encontro com Alicia Keys

A cantora Iza publicou um momento pra lá de especial no último sábado, 25, ao compartilhar os bastidores de um encontro com a cantora Alicia Keys. Na ocasião, ela mostrou imagens ao lado da artista e celebrou o aniversário da norte-americana, que completou 44 anos.

No vídeo publicado no feed de seu perfil no Instagram, Alicia aparece a frente de uma mesa repleta de taças com espumante e agradece aos presentes. A famosa ainda cumprimenta Iza e agradece a presença dela. "É o dia de Alicia Keys! Obrigado por nos compartilhar seu talento e simpatia. Deus abençoe sua linda alma", escreveu Iza na legenda da publicação.

Na seção de comentários, os internautas enalteceram as artistas. "Alicia Keys e Isa no mesmo metro quadrado??? Eu daria tudo pra estar ali", confessou uma fã. "O encontro de lendas", observou outra. "Deusas", elogiou uma terceiro. "Duas divas juntas, não tem pra ninguém", publicou mais um. Confira!

