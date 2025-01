Mavie rouba a cena em fotos oficiais de Neymar com a camisa do Santos

De volta aos Santos, o jogador de futebol Neymar Jr posou com a camisa oficial do clube ao lado de Bruna Biancardi e da filha deles, Mavie

Após 12 anos, Neymar Jr está de volta ao Santos FC! Nesta sexta-feira, 31, o jogador de futebol assinou contrato e tirou as fotos oficiais com a camisa do clube.

Nas fotos postadas no perfil do time no Instagram, Neymar faz várias poses, caretas e beija o escudo do Santos. Além disso, o atleta também posou sorridente ao lado de Bruna Biancardi e da filha deles, Mavie, de um aninho.

A menina, que surgiu usando a camisa do time do papai e uma saia preta, acabou roubando a cena e arrancando elogios dos internautas. "Essa família é muito santista", disse uma seguidora. "Mavie com a camisa", se derreteu outra. "Mavie fofa, meu Deus", falou uma fã.

Mais cedo, foi divulgado um vídeo de Bruna Biancardi celebrando o retorno de Neymar ao Santos e Mavie chamou a atenção ao cair na gargalhada enquanto a mamãe falava. "Amor, a gente está aqui para te desejar boa sorte nessa nova fase, nessa volta pra sua casa, pro seu time do coração. Deus sabe de todas as coisas. Ele tem os melhores planos para sua vida. E a gente está ansiosa para te ver jogando de novo, pra fazer muitos gols e pra deixar todo mundo muito feliz, todos os brasileiros felizes. Muito beijos e a gente te ama. Se você está feliz, nossa família também vai estar feliz", disse a influencer, que está à espera da segunda filha com o jogador.

Neymar Jr cita Pelé em carta aberta ao retornar para o Santos

O jogador de futebol Neymar Jr está de volta ao Santos! Nesta sexta-feira, 31, o clube brasileiro anunciou oficialmente o retorno do atleta através de um vídeo emocionante publicado nas redes sociais. No registro, feito em uma espécie de carta aberta, Neymar cita Edson Arantes do Nascimento, o Pelé (1940-2022), e ressalta as lembranças que tem do tempo em que jogava no time.

"Oi, Rei. Quanta saudade… Eu era um menino quando cheguei aqui, cheio de sonhos pela frente. A Vila Belmiro me acolheu e foi nela que cresci e fui feliz. O Santos me revelou para o mundo, mas meu coração nunca deixou de ser alvinegro. Eu lembro de tudo o que vivi com vocês, cada momento. Uma lembrança viva, feliz e eterna. Uma lembrança que não quero só lembrar, quero voltar a viver. Voltar a viver com vocês, como sempre foi (...)", disse em um trecho. Veja o post completo!

