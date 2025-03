O jogador de futebol Neymar Jr. grava vídeo com o espanhol Alvaro Costa, amigo desde a época em que o brasileiro jogava pelo time espanhol Barcelona

O jogador de futebol Neymar Jr., de 33 anos, publicou um vídeo para mostrar um trecho de sua rotina de exercícios nesta terça-feira, 18, já que ele estava em companhia do amigo, o espanhol Alvaro Costa , filho de Pepe Costa. O registro acontece em meio aos rumores de traição do atleta à namorada, a influencer Bruna Biancardi, que espera a segunda filha do casal, Mel.

Sem camiseta, o jogador do Santos exibiu algumas de suas tatuagens enquanto se exercitava com o amigo de longa data. "Visita espanhola", escreveu Neymar na publicação que mostra os dois juntos. "Matando a saudade", disse Alvaro ao compartilhar a publicação.

Os dois se tornaram grandes amigos durante a passagem de Neymar pelo time espanhol Barcelona, onde o brasileiro jogou entre o ano de 2013 e 2017, quando foi contratado pelo francês Paris Saint-Germain.

Neymar Jr. e Alvaro Costa treinam juntos nesta terça-feira, 18 - Foto: Reprodução/Instagram

Entenda a polêmica de traição envolvendo Neymar Jr.

Neymar Jr foi envolvido em mais uma polêmica de rumores de traição. Após pedir perdão para Bruna Biancardi por tê-la traído durante a gestação da primeira filha juntos, ele voltou a ser acusado de pular a cerca durante a segunda gravidez da influencer.

De acordo com o colunista Leo Dias, a modelo Any Awuada afirmou que ficou com Neymar durante a festa que aconteceu em uma chácara no interior de São Paulo no início da semana. Durante o programa Fofocalizando, do SBT, Leo Dias conversou ao vivo com Any. Ao questioná-la se ela foi para a cama com Neymar Jr, ela confirmou: “Sim”.Confira!

Leia também: Indireta? Pai de Neymar Jr faz post enigmático sobre lutar pelo amor