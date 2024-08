Donald Trump usa música de Celine Dion em campanha e ela não gosta

Donald Trump usou a música My Heart Will Go On, de Celine Dion, durante um comício e a cantora garantiu que o uso não foi autorizado

Donald Trump usou a famosa música do filme Titanic, My Heart Will GoOn, de Celine Dion, durante um comício em Montana. Por meio de uma postagem no Instagram, a equipe da cantora garantiu que o uso não foi autorizado.

“Hoje, a equipe de gestão de Celine Dion e sua gravadora, Sony Music Entertainment Canada Inc., tomaram conhecimento do uso não autorizado do vídeo, gravação, apresentação musical e imagem de Celine Dion cantando My Heart Will Go On em um comício de campanha de Donald Trump/JD Vance em Montana”, começou o texto.

Em seguida, o comunicado afirmou que Celine não aprovou o uso. “De forma alguma esse uso é autorizado, e Celine Dion não endossa esse ou qualquer uso semelhante”, disse. Para finalizar, o texto debochou do candidato à presidência dos Estados Unidos. "E, sério, ESSA música?”.

De acordo com a revista Variety, o candidato republicano e sua companheira de chapa podem enfrentar consequências legais pelo uso indevido da canção.

Celine Dion quase morreu

Em entrevista ao programa Today, a jornalista Hoda Kotb revelou detalhes sobre a batalha de Celine Dion contra a Síndrome da Pessoa Rígida, um distúrbio neurológico raro, e contou que a cantora quase perdeu a vida devido à condição.

“Celine Dion está muito melhor, mas ela disse que em algum momento quase morreu. Foi uma época assustadora”, disse a jornalista. “Ela foi diagnosticada com uma doença terrível e a certa altura ela se perguntou se iria sobreviver, se iria sobreviver a isso”, disse Kotb, ao recordar sua entrevista com a artista. Celine recebeu o diagnóstico em dezembro de 2022.

A jornalista disse ainda que a condição impossibilitou a artista de se apresentar ao vivo por um tempo. “Muitas pessoas estavam se perguntando o que aconteceu. O que havia de errado”, falou ela, que completou que Dion falou sobre como o distúrbio mexeu com sua voz, e também sobre a “possibilidade de um retorno”.