Filho de John Lennon é diagnosticado com câncer e passa por cirurgia

O cantor e compositor britânico Julian Lennon, filho do cantor John Lennon (1940-1980), anunciou por meio das redes sociais que descobriu um câncer de pele e que precisou passar por uma cirurgia de emergência. Nesta quarta-feira, 18, o artista de 61 anos contou que retirou um melanoma, tipo de tumor na pele que deixa uma cor escura na região onde se encontra.

Julian relatou que viajou a Los Angeles, nos Estados Unidos, para participar de entrevistas e aproveitou para ir a uma consulta com o médico oncologista que tratou um câncer de pele nele há alguns anos. "Foi ele que diagnosticou e operou meu câncer de pele e literalmente salvou minha vida", contou.

O filho do ex-integrante dos Beatles disse que recebeu uma ligação do médico assim que saiu de uma entrevista e contou que recebeu más notícias. "Tinha sinais de câncer de pele em dois locais, no meu ombro e no antebraço, um deles era um melanoma e precisava ser operado o mais rápido possível", lembra.

"Então, ao invés de ir para casa montar minha árvore de Natal e terminar o ano tranquilamente relaxando em casa, voei de volta para Los Angeles e passei por uma cirurgia na qual passaram horas me operando e limpando a região", prosseguiu.

Julian garantiu que a cirurgia foi um sucesso, mas disse que ainda precisa esperar o resultado da biópsia, que pode demorar até o Natal para sair.

Confira, abaixo, o anúncio de Julian nas redes sociais:

