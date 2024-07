Nas Olimpíadas de Paris, atletas brasileiros noivam aos pés da Torre Eifel

Os atletas Caio Souza e Beatriz Linhares, que estão em Paris para acompanhar o Brasil, contaram aos seguidores que estão noivos

Os atletas olímpicos Caio Souza e Beatriz Linhares estão noivos! O casal de ginastas compartilhou a novidade com seguidores, nesta terça-feira (30), e mostram que o pedido foi feito pelo atleta aos pés da Torre Eifel. Ainda que estejam no país sede das Olimpíadas deste ano, os pombinhos não estão na competição.

"Oi, gente! Eu estou noiva! Living a dream ('Vivendo um sonho', em português). Ainda não caiu a ficha. Te amo, Neno", escreveu Beatriz na publicação. A atleta fez parte do time de ginástica ritmica do páis durante as Olimpíadas de Tóquio, em 2021.

"Estamos noivos!", celebrou o parceiro de Beatriz nas redes. Quem também celebrou a novidade foi Arthur Nory, colega de esporte de Caio. Apesar de ter se classificado para as Olimpíadas, o ginasta foi eliminado durante a fase inicial da competição, enquanto Caio não integrou o time.

"Ah, que notícia maravilhosa. Vocês são os noivos mais lindos desse mundo inteirinho", escreveu uma usuária do Instagram. "Que coisa mais linda! Merecem toda feliciadade do mundo. Amo tanto", comentou a outra.

Meninas da ginástica fazem história nas Olimpíadas

Nesta terça-feira (30), Rebeca Andrade, Jade Barbora, Lorrane dos Santos, Flávia Saraiva e Julia Soares brilharam nas Olimpíadas, conquistando para o Brasil a primeira medalha na competição em equipe. As ginastas ficaram atrás da equipe dos Estados Unidos e da Itália, o que fez com que elas levassem a medalha de bronze.

A vitória emocionou, não somente as ginastas, como também a torcida e antigos colegas de profissão, como foi o caso de Daiane dos Santos, que não segurou as lágrimas durante o "ao vivo" da TV Globo:

"Há 20 anos a gente entrou pela primeira vez com uma equipe completa, em Atenas. E agora a gente vê o Brasil ser medalhista olímpico. As meninas fizeram tudo para que este momento acontecesse agora. É muito bom ver que elas, mais do que merecidamente, tiveram essa recompensa. Vê-las no pódio é incrível!", declarou a pioneira da ginástica artística no Brasil.