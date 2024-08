“Não sou de trair, mas já traí”, disse Cíntia Chagas anos antes de se casar

Em vídeo de anos atrás, Cíntia Chagas falou sobre a duração de seus relacionamentos anteriores e confessou que já havia traído um parceiro no passado

Recentemente, a influenciadora Cíntia Chagas anunciou o fim de seu casamento com o deputado Lucas Bove, do Partido Liberal, após três meses da união realizada na Itália. Com a repercusão do término, uma antiga entrevista dela veio à tona.

Durante uma participação no podcast Prosa Guiada, ela comentou sobre a duração de seus relacionamentos anteriores e confessou que já havia traído um parceiro no passado. A revelação foi feita dois anos antes dela se casar com o político.

“Eu nunca tive um relacionamento de mais de 2 anos e meio, nunca. Eu não sou de trair, mas se eu falar para você que eu nunca traí, não, eu já traí e terminei no dia seguinte, porque aí minha porção católica não me deixa permanecer em uma relação em que eu esteja lá, traindo", detalhou.

“De um modo geral, todo mundo trai. Quando você tem, o desejo acaba. Você tá com vontade de comer um chocolate, você comeu, acabou o desejo. As pessoas traem porque elas não querem mais. Não que não queiram mais a pessoa e a companhia dela, mas querem o diferente. (…) Talvez possam me odiar pelo que estou falando, mas é a verdade”, declarou ela, que explicou sua visão sobre o assunto.

Na mesma entrevista, a ex-esposa do deputado federal comentou que acreditava que a união era uma "furada". Ela revelou que já havia se casado uma vez e se juntado duas. Ela então explicou o motivo de acreditar que o relacionamento não funcionava. Leia mais.

Cíntia e Bove estavam juntos há cerca de dois anos e se casaram em maio de 2024, na Itália, na região do Lago em uma cerimônia intimista. Depois de sair o anúncio do término, no qual Cíntia Chagas alegou ter divergências com o ex-marido de objetivos de vida, fontes próximas ao casal teriam apontado o motivo para o fim do casamento. Lucas Bove também se manifestou. Ele fez elogios para a ex-mulher e pediu respeito para ela.

