Anos antes de se casar, Cíntia Chagas opinou sobre casamento: 'Furada'

Em vídeo de anos atrás, Cíntia Chagas opinou sobre casamento e surpreendeu ao dizer o que achava do compromisso; veja o que ela disse

A influenciadora Cíntia Chagas anunciou nos últimos dias que seu casamento com Lucas Bove havia chegado ao fim após três meses da união realizada na Itália. Diante da repercussão do término, um vídeo dela falando sobre o que pensava do casamento foi resgatado.

Durante a participação em no podcast Prosa Guiada, a ex-esposa do deputado federal comentou que acreditava que a união era uma "furada". Na época, a Cíntia Chagas revelou que já havia se casado uma vez e se juntado duas. Ela então explicou o motivo de acreditar que o relacionamento não funcionava.

"Olha eu posso pagar a língua, mas eu espero que não, se deus quiser eu não vou me casar nunca mais na minha vida, eu acho que casamento é uma grande furada, acho que toda mulher tem que casar pra ser divorciada, ser divorciada é maravilhoso", surpreendeu com a declaração após anos depois trocar alianças com Lucas Bove e "pagar a língua".

Depois de sair o anúncio do término, no qual Cíntia Chagas alegou ter divergências com o ex-marido de objetivos de vida, fontes próximas ao casal teriam apontado o motivo para o fim do casamento.

Ao falar sobre o divórcio, a influencer declarou: "Dito isso, informo que, após mais de dois anos de relacionamento, Lucas e eu percebemos, conquanto partilhemos os mesmos valores, divergências relacionadas aos nossos objetivos de vida as quais podem atrapalhar crescimento do casal bem como o nosso, individualmente. Nutrimos recíproco respeito e desejamos o melhor um ao outro. Não há prova maior disso que é a de, neste momento, respeitamos a individualidade das Cíntia e do Lucas".

Lucas Bove fez elogios para a ex-mulher e pediu respeito para ela. "Eu sei que ela fez um comunicado e de fato pessoas públicas, por respeito ao carinho de seus seguidores, devem satisfação. Entretanto, o que aconteceu só compete a nós e peço não falarem mal dela dessa forma. Ninguém fica feliz com o término de um casamento, não são justas as críticas. Cíntia é uma pessoa incrível. Respeito a liberdade de todos comentarem, mas peço respeitosamente que não julguem", disse ele.

Para quem não sabe, Cíntia, que ganhou fama nas redes sociais ao compartilhar dicas de português com humor, revelou sua escolha de celebrar os votos de amor eterno em um 'elopement wedding', um casamento a dois. A cerimônia aconteceu em abril deste ano em uma capela na Itália.

O casamento de Cíntia Chagas e Lucas Bove

“Conhecemo-nos há pouco mais de dois anos, e o Lucas disse, assim que nos vimos pela primeira vez, que nos casaríamos um dia. Em seis meses de relacionamento, ficamos noivos e, desde então, temos tentado, em vão, conciliar as agendas para realizarmos uma festa”, Cíntia detalhou a decisão e sua união com o deputado estadual.

A influenciadora, inclusive, começou a planejar um grande casamento, porém, teve uma mudança de planos: "Como somos pessoas públicas, a festa envolveria aproximadamente 700 convidados, o que seria extremamente trabalhoso e exaustivo para nós, perfeccionistas que somos", disse a professora, que decidiu adotar o conceito de ‘fugir’ para casar.

"Todavia, não abrimos mão de nos casarmos no religioso e escolhemos uma capela no Lago de Como, uma vez que a família do Lucas é de Como, na Itália. E, uma vez que eu gostaria de uma lua de mel na região em questão, decidimos nos casar lá”, Cíntia explicou que conseguiu conciliar as datas e ela e o marido estão de licença do trabalho.

Por fim, ela explicou porque não convidaram familiares: “Optamos não convidar familiares tampouco amigos mais próximos, pois o trabalho também seria moroso, já que a família do Lucas é volumosa. Além disso, a personagem principal da família dele, a avó, matriarca italiana de 93 anos, não poderia sair do Brasil, devido a recomendações médicas”, disse.

Depois de trocarem os votos tão sonhados em uma cerimônia religiosa tradicional, onde Cíntia usou um vestido de noiva clássico e uma beleza deslumbrante, o casal deixa a Itália e parte em lua de mel por outros países da Europa. Seu roteiro inclui visitas a Monte Carlo, Mônaco, e à Riviera Francesa. Confira os cliques do casamento aqui.