"Não quero ser lembrada como a viúva do PC Siqueira", reflete Maria Watanabe após morte de youtuber

Modelo, Maria Watanabe falou como quer ser lembrada após falecimento de PC Siqueira e desabafou sobre críticas que recebe desde então

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

Após perder o ex-namorado em dezembro de 2023, Maria Watanabe refletiu sobre como quer ser lembrada e compartilhou detalhes de relacionamento com Paulo Cezar Goulart Siqueira, mais conhecido como PC Siqueira, que cometeu suicídio no apartamento que os dois dividiam na região norte de São Paulo.

"Recomeçar sempre é difícil, mas no meu caso, foi necessário", iniciou Maria em entrevista veiculada pelo Universa, nesta quinta-feira, 15.

A modelo ressaltou que entende que o episódio fará parte de sua vida, mas que isso não a define. "Muitas pessoas me chamam como 'a viúva do PC', entendo que talvez isso sempre vá fazer parte de mim, mas não quero ser lembrada por isso, foi um acidente que aconteceu comigo, mas isso não me define. A situação toda foi horrorosa, não desejo isso para ninguém, nem para meu pior inimigo", refletiu.

Na sequência, a jovem explicou como iniciou o relacionamento com PC Siqueira. "Era para ser só algo casual, nós conhecemos em um aplicativo de namoro. Mas, o PC tinha um magnetismo muito forte. Acabamos nos apaixonando", relembrou. "Por muito tempo, eu achei que ele era o amor da minha vida", disse ela.

Ainda no bate-papo, Maria contou que, após o falecimento do influenciador, que aconteceu três dias antes de seu aniversário de 28 anos, ela foi barrada de entrar no apartamento pela família de PC. "Imagina de uma hora para outra você perder tudo aquilo que você construiu? Foi isso que aconteceu. A família do Paulo mudou a senha do apartamento e tudo que era meu ficou lá, não consegui nem pegar minhas calcinhas", confessou.

Outro fator que a incomodou foram as inúmeras criticas nas redes sociais. A modelo recebia mensagens de ódio diariamente, necessitando se afastar do trabalho e voltar a morar no Rio de Janeiro com a mãe durante um tempo.

"Falavam que eu planejei a morte dele, que eu queria fama, que merecia morrer também. Além de muitas pessoas que vinham falar comigo por interesse, foi bem complicado. Parecia quererem que eu tivesse me matado junto. Fiquei seis meses afastada, até agora não voltei 100% para ser honesta.", desabafou.

Atualmente namorando outro rapaz, Maria Watanabe almeja um futuro melhor e mais leve. "Estou reconstruindo minha vida, minha história, criando um lar ao lado de pessoas que me amam. Estou criando uma marca de lingerie para todos os corpos e quero criar um projeto para mulheres que passaram por situações semelhantes a que passei... é por essas coisas que quero ser lembrada", finalizou.

Maria Watanab afirma que tentou salvá-lo

A ex-namorada de PC Siqueira, que estava com o youtuber quando ele cometeu suicídio, contou à polícia que tentou salvá-lo e se desesperou ao perceber que ele poderia morrer. O youtuber foi encontrado morto aos 37 anos em seu apartamento, na zona sul de São Paulo em dezembro de 2023.

Em seu depoimento, divulgado pelo site Metrópoles, a jovem de 27 anos contou que estava há um ano e meio com PC Siqueira e que os dois moravam juntos. Atualmente, eles viviam uma "fase conturbada" e tinham colocado um fim na relação dias antes do acontecimento.

Segundo ela, após o término o youtuber teria misturado álcool, remédios controlados e drogas. De acordo com a ex-namorada, ele teria passado a quarta-feira "dopado", passando por momentos de agitação e agressividade. Em certo momento, ele teria passado a manusear materiais com a finalidade de tirar a própria vida.

A jovem afirmou que PC Siqueira já havia tentado fazer isso em outras ocasiões. Ela contou que tentou impedir o ato, mas que ele "a empurrava e afastava". A ex-namorada do youtuber disse que tentou segurá-lo sem sucesso, e, ao notar que ele poderia estar morrendo correu e gritou por ajuda. Ela ainda disse não saber quem ligou para a polícia e o Samu.