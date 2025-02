Médico alerta sobre diagnóstico preocupante de Rafael Zulu: 'Risco ainda maior'

Rafael Zulu foi internado após apresentar sintomas preocupantes. Médico explica o diagnóstico do ator

Rafael Zulu (42) foi internado em um hospital no Rio de Janeiro após treinar na academia e exagerar na ingestão de energético com bebida alcoólica. Em relato, o ator revela sintomas como, por exemplo, respiração ofegante e coração acelerado. O diagnóstico? Fibrilação atrial.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Raphael Boesche Guimarães, médico cardiologista, mestre e doutor do instituto de cardiologia do Rio Grande do Sul, explica que o problema apresentado no famoso se deu por conta do exagero.

"A alta concentração de cafeína, taurina e outros componentes estimulantes nos energéticos pode aumentar a excitabilidade do coração, levando a arritmias como a fibrilação atrial", diz o especialista, que alerta sobre os perigos sobre a ingestão de energéticos.

"O uso indiscriminado de energéticos pode desencadear sérios eventos cardíacos, especialmente em indivíduos predispostos a problemas cardiovasculares. É fundamental consumir essas bebidas com consciência e, de preferência, sob orientação médica", alerta.

De acordo com o cardiologista, na Medicina já existem estudos científicos sobre a relação do consumo excessivo de energético e a fibrilação atrial. Informar a sociedade sobre o consumo consciente da bebida é válido, principalmente com sua popularização atrelada com a bebida alcóolica -- mistura cada vez mais frequente em festas.

A fibrilação atrial diagnosticada no ator é uma arritmia na qual os átrios do coração perdem a sincronia no batimento, o que pode comprometer o fluxo sanguíneo. "Mesmo pessoas jovens e aparentemente saudáveis podem desenvolver essa arritmia se consumirem energéticos em excesso. O problema não está apenas na predisposição genética, mas na sobrecarga que essas substâncias provocam no sistema cardiovascular", conta.

"Vale falar também que consumo de energéticos como pré-treino é algo que deve ser tratado com cautela. Embora muitos busquem essa alternativa para aumentar a disposição antes da atividade física, é importante lembrar que esses produtos podem ter um impacto significativo na saúde cardiovascular. Por conta das altas doses de cafeína e outros estimulantes, que podem elevar a pressão arterial e também aumentar a frequência cardíaca. Para quem já tem predisposição a doenças do coração, o risco pode ser ainda maior", conclui.

