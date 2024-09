Mc Cabelinho surpreende ao fazer homenagem para Flávia Saraiva

Mc Cabelinho surpreendeu os seguidores ao fazer uma homenagem para a ginasta Flávia Saraiva, que está completando 25 anos de vida

Nesta segunda-feira, 30, Flávia Saraiva está completando 25 anos de vida. A ginasta tem recebido diversas homenagens nas redes sociais.

Em seu Instagram Stories, Mc Cabelinho compartilhou uma foto em que surge ao lado da atleta e também a homenageou. "Feliz aniversário, nossa monstra", escreveu ele adicionando emojis de troféus e medalhas.

Não demorou muito para que a foto começasse a repercurtir nas redes sociais e diversos internautas ficaram surpresos e levantaram a hipótese de um possível romance. "Como assim a Flávia da ginástica está pegando o Cabelinho?", escreveu uma internauta. "A Flávia com o MC Cabelinho... nunca esperei isso", comentou outra.

Mais homenagens

Nesta segunda-feira, 30, Rebeca Andrade fez homenagem linda à sua amiga e colega de seleção, Flávia Saraiva, que completa 25 anos de idade. Em postagem no Instagram, a medalhista olímpica exaltou a amizade das duas e compartilhou vários cliques ao longo dos anos.

"O dia é todo seu, mas o presente quem tem somos nós! Obrigada por estar em todos os momentos mais importantes, difíceis e felizes da minha vida. De sempre para sempre", começou a medalhista olímpica, que completou: "Amo tudo o que construímos como atletas, mas ainda mais como pessoas! Nunca mude, te ver crescer e se tornar essa mulher que tanto nos orgulha é maravilhoso. Amo dividir o pódio com você, mas amo mais compartilhar a vida!", escreveu Rebeca na rede social.

Ao lado de Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva conquistou o bronze por equipes na ginástica artística nas Olimpíadas de Paris, um feito inédito para o Brasil. Feliz e realizada com a conquista, ela afirma que a medalha não é o mais importante.

“Quero tornar o esporte um momento único, para que as pessoas sempre lembrem da ginástica e da Flavinha como uma pessoa que mudou a geração do esporte”, diz em entrevista exclusiva para CARAS no Rayz Beach Point, no Leme.