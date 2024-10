Nora de Angélica e Luciano Huck, Duda Guerra celebrou o retorno de seu perfil no Instagram após ser vítima de hackers e ter conta desativada

Ela está de volta! Nesta quarta-feira, 2, a nora de Angélica e Luciano Huck, Duda Guerra celebrou ter recuperado sua conta no Instagram, após 12 dias longe da rede social. A influenciadora teve seu perfil invadido por hackers e, por consequência, desativado.

Segundo informações obtidas pelo portal LeoDias, a namorada de Benício Huck teve a conta hackeada por pessoas que estavam na tentativa de anunciar jogos ilegais. A partir do momento em que os jogos foram anunciados pelos golpistas no perfil de Duda, a conta passou a ser denunciada por muitos internautas e logo foi banida do Instagram.

"Estou muito emocionada. E eu queria vir falar para vocês que minha conta foi recuperada, a gente conseguiu. Depois de 12 dias off desse Instagram, finalmente minha conta voltou, eu estou muito, muito feliz", disse a estudante, que acumula 114 mil seguidores e é seguida pelos sogros.

"Agora aguardem os próximos episódios, porque hoje eu vou postar um monte de coisas que eu fiz nesse tempo, porque eu não tava postando, mas parada eu não tava", brincou a influenciadora, que em seguida compartilhou os 'recebidos' com os seguidores: um par de biquínis.

Na rede, a jovem costuma compartilhar sua rotina de treinos e dicas de alimentação saudável, além dos momentos descontraídos do dia a dia.

Namorada de Benício Huck revelou tumor:

Namorada de Benício Huck, a influenciadora Duda Guerra, foi ao hospital no último dia 14, após curtir uma noite de show no Rock In Rio com o filho do meio de Angélica e Luciano Huck. A moça procurou atendimento médico e contou que há muito tempo descobriu um tumor benigno, que, apesar de não apresentar perigo, ele acaba lhe gerando incômodo.

"Só para avisar o que eu vim fazer nessa clínica. Para quem não sabe, tenho um tumor que é benigno há muito tempo. Recentemente, estou sentindo dor e estou fazendo exames para acompanhar e ver se terá a necessidade de eu fazer uma cirurgia para remover ele. É isso. Estou fazendo os exames e espero que dê tudo certo", a nora de Angélica contou em suas redes sociais.