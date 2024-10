Namorada do filho de Luciano Huck tem perfil derrubado por 10 dias

Em um relacionamento com o filho de Luciano Huck, Duda Guerra teve perfil nas redes sociais hackeado e desativado por 10 dias; saiba o motivo

Namorada de Benício Huck, filho do meio de Angélica e Luciano, Eduarda Guerra teve seu perfil oficial no Instagram invadido por hackers e, por consequência, desativado por 10 dias. Segundo informações obtidas pelo portal LeoDias, a nora dos famosos apresentadores teve o perfil hackeado por pessoas que estavam na tentativa de anunciar jogos ilegais.

A partir do momento em que os jogos foram anunciados pelos golpistas no perfil de Duda, a conta passou a ser denunciada por muitos internautas e logo foi banida do Instagram.

Na rede, a jovem acumula cerca de 40 mil seguidores e costuma compartilhar sua rotina de treinos e dicas de alimentação saudável, além dos momentos descontraídos do dia a dia.

Quantos anos tem a namorada de Benício Huck?

No último final de semana, Joaquim Huck e Benício Huck, filhos de Angélica e Luciano Huck, marcaram presença no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Durante o evento, eles posaram com as namoradas e chamaram bastante atenção. Inclusive, uma das jovens foi alvo de especulações sobre sua idade e usou suas redes sociais para esclarecer a dúvida.

Durante o festival de música, o filho do meio de Luciano e Angélica, que tem apenas 16 anos, posou ao lado da namorada, a influenciadora digital Duda Guerra. As fotos do casal rapidamente repercutiram nas redes sociais, não apenas pela beleza da jovem, mas também com algumas especulações sobre a idade dela nos comentários.

Duda, que possui mais de 40 mil seguidores no TikTok e compartilha detalhes sobre sua rotina, como maquiagens, looks e viagens, decidiu esclarecer a questão publicamente em seu perfil na rede social. Apesar de muitos acreditarem que ela já era maior de idade, a influenciadora digital confirmou que tem apenas 16 anos , assim como o namorado.