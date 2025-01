Namorada de João Hadad se pronuncia sobre onda de ataques: 'Coisas pesadas'

Namorando Any Borges, João Hadad assumiu um novo romance pela primeira vez desde a morte da então noiva, Luana Andrade, em 2023

Any Borges, vencedora da primeira temporada do reality show 'Ilha Record', usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 29, para compartilhar um desabafo com o público. Por meio de seus stories no Instagram, a influenciadora digital se pronunciou sobre a onda de ataques que tem sofrido desde que anunciou o namoro com o empresário João Hadad.

Para quem não sabe, João, vice-campeão de 'A Grande Conquista', assumiu pela primeira vez um novo romance desde a trágica morte da então noiva, Luana Andrade, falecida em 2023. Com isso, Any Borges passou a receber comentários maldosos de alguns internautas.

O assunto foi abordado pela influenciadora após um seguidor destacar o quão forte ela é por aguentar as críticas sem rebatê-las. "Você nem imagina o que eu recebo diariamente. São coisas bem piadas, e ainda esperam que eu seja sempre fofinha. Mas sou humana, né? Nem sempre dá para aguentar tudo sem sentir", desabafou.

"João é um amor comigo, e só tenho gratidão a Deus por tê-lo em minha vida. Tento ignorar as coisas negativas, mas às vezes, claro, algumas palavras machucam. Nessas horas, peço para Deus acalmar meu coração e seguir sem deixar que nada me afete de verdade", completou Any Borges.

Vale lembrar que, recentemente, João Hadad também se pronunciou a respeito dos ataques que tanto ele quanto a namorada andam recebendo desde que assumiram publicamente a relação. Na ocasião, o empresário contou que encontrou Any chorando em casa devido aos comentários maldosos enviados por internautas.

Recentemente, o empresário João Hadad usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos especial ao lado da nova namorada. Após fortes rumores de um possível romance, ele assumiu a relação com a influenciadora Any Borges.

Além de influenciadora digital, Any também participou de realities shows como 'De Férias com o Ex Brasil' e 'Ilha Record', sendo a campeã da primeira temporada. Ela ainda é empresária e possui uma marca própria de biquínis.

