Namorada de Benício Huck desabafa após engordar 2kg em viagem

Duda Guerra, namorada de Benício Huck, desabafou em suas redes sociais após ganhar 2kg durante uma viagem ao lado do amado

Em suas redes sociais, Duda Guerra sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 280 mil seguidores. A jovem namora Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck.

Recentemente, a digital influencer curtiu uma super viagem ao lado do amado. Os pombinhos passaram por Carneiros, em Pernambuco, Courchevel, na França, e Nova York, nos Estados Unidos.

Em seu Instagram Stories, Duda contou que chegou a engordar 2kg. "Voltei de viagem ontem e vou voltar para a rotina saudável. Não sou uma pessoa de ficar me pesando para ver meu peso, porque acredito muito mais que a gente tem que estar satisfeito com o que está vendo no espelho do que ficar abitolado em um peso de balança. Comi o que eu quis na viagem sem controle nenhum e sem me privar de nada. Comi o que fiquei com vontade. Resolvi me pesar para ver o quanto eu engordei. Eu fui viajar com mais ou menos 60 kg e eu estou com 62 kg. Não estou satisfeita com meu corpo olhando no espelho, porque não é assim que gosto de me ver", disse ela.

Em seguida, Duda afirmou que vai apenas retomar a sua rotina. "Não vou fazer nenhuma dieta maluca, mas vou reduzir o carbo [carboidrato] e, só de voltar para minha rotina, me alimentar saudável, fazer minha escada e não comer besteira, tenho certeza que vou emagrecer super rápido. Achei importante trazer esse tópico para cá, porque muita gente volta de viagem e diz 'agora vou comer só migalha'. Estou tomando café da manhã, almoçando, lanchando e jantando. Faço de quatro a cinco refeições por dia. Vou me regrar um pouco mais, mas nada radical que vá fazer mal para mim, porque eu treino, eu faço cardio e preciso de energia também", concluiu.

Romance

Benício Huck , filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, completou mais um mês de namoro com a influenciadora Duda Guerra. Para celebrar os nove meses de união, Duda fez um post romântico em seu perfil nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, a carioca compartilhou uma foto deles esquiando juntos, em que ela aparece montada nos ombros dele, e escreveu: "Feliz nove meses! Cada mês que passa, eu entendo ainda mais o significado do amor. Você me faz sentir amada, cuidada e feliz. Obrigada por tudo, meu amor. Te amo".

