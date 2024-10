Namorada brasileira de Paul Weasley revela gíria que ensinou ao ator

Natalie Kuckenburg, namorada brasileira de Paul Weasley, revelou uma gíria brasileira que ensinou para o ator de The Vampire Diaries

Natalie Kuckenburg, namorada de Paul Weasley, usou a sua conta no Instagram para responder algumas curiosidades dos fãs. A modelo nasceu na Alemanha, mas passou a adolescência morando no Brasil e namora o famoso ator de The Vampire Diares a cerca de dois anos.

A famosa contou que ensinou uma gíria brasileira ao intérprete do personagem Stefan Salvatore. "A única coisa que eu ensinei para ele, e nem foi querendo, foi 'eita'. Eu sempre falo, e ele me perguntava o que era isso. Eu nem soube explicar, mas agora ele fala: 'eeeita'", disse ela.

Natalie também comentou um pouco sobre a época em que viveu no Brasil. Ela morou em Natal, no Rio Grande do Norte, dos 12 aos 16 anos. "Eu sempre cresci falando em português com a minha mãe, por isso que eu falo hoje. Estudei lá [em Natal] no Ensino Fundamental e no Ensino Médio".

Por fim, a modelo revelou que o que mais sente falta do Brasil é a comida. "A minha avó fazia a melhor. Eu nem tento mais achar. Só no Brasil, mesmo. Amo feijoada, moqueca... Tem muita coisa, está dando até fome", brincou ela.

Torcida

Recentemente, Rebeca Andrade fez a alegria dos brasileiros ao ganhar a medalha de ouro no solo de ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Mas ao que parece, não foram apenas os brasileiros que ficaram felizes com a vitória merecida.

Paul Weasley, famoso por interpretar o vampiro Stefan no seriado The Vampire Diaries, estava na arquibancada ao lado da namorada brasileira Natalie Kuckenburg. Em seu Instagram Stories, Natalie mostrou diversos momentos para os seguidores.

Primeiro, a modelo compartilhou uma foto do ginásio e escreveu "Vai Brasil". Em seguida, Natalie compartilhou o vídeo em que Rebeca recebe a nota mais alta e ganha a medalha de ouro.

Com emojis da bandeira do Brasil, Natalie escreveu "É nosso". Ao virar a câmera para mostrar a reação de Paul, é possível ver que o ator também estava comemorando a vitória da brasileira.