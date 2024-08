Ator de The Vampire Diaries revela torcida por Rebeca Andrade

Paul Weasley, famoso por interpretar Stefan em The Vampire Diaries, revelou sua torcida pela ginasta brasileira Rebeca Andrade

Nesta segunda-feira, 5, Rebeca Andrade fez a alegria dos brasileiros ao ganhar a medalha de ouro no solo de ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Mas ao que parece, não foram apenas os brasileiros que ficaram felizes com a vitória merecida.

Paul Weasley, famoso por interpretar o vampiro Stefan no seriado The Vampire Diaries, estava na arquibancada ao lado da namorada brasileira Natalia Kuckenburg. Em seu Instagram Stories, Natalia mostrou diversos momentos para os seguidores.

Primeiro, a modelo compartilhou uma foto do ginásio e escreveu "Vai Brasil". Em seguida, Natalia compartilhou o vídeo em que Rebeca recebe a nota mais alta e ganha a medalha de ouro.

Com emojis da bandeira do Brasil, Natalia escreveu "É nosso". Ao virar a câmera para mostrar a reação de Paul, é possível ver que o ator também estava comemorando a vitória da brasileira.

Medalha de ouro

Mais uma vitória do Brasil! A ginasta Rebeca Andrade segue fazendo história nas Olimpíadas de Paris 2024 e garantiu mais uma medalha para o Brasil. Nesta segunda-feira, 05, ela se despediu das Olimpíadas de Paris com uma medalha de ouro no solo.

Poucas horas após ficar em quarto na final de trave, a brasileira realizou uma apresentação sólida, embalada por uma mistura das músicas “End of Time”, de Beyoncé, e “Movimento da Sanfoninha”, de Anitta, e conquistou uma nota de 14.166.

Simone Biles, favorita ao ouro na disputa, ficou em segundo lugar com 14.133. A também estadunidense Jordan Chiles fechou o pódio com 13.766.

Com isso, Rebeca Andrade se isolou como maior medalhista olímpica da história do Brasil, com seis pódios. Ela superou Robert Scheidt e Torben Grael, ambos com cinco.

E no sábado, 3, Rebeca conquistou a medalha de prata na modalidade salto, onde disputou contra a norte-americana Simone Biles, vencedora do ouro com 15,300. Já na disputa por equipes, a ginasta brasileira ajudou o time brasileiro a ganhar o bronze, além de conquistar a prata no individual geral.