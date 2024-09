Nadja Haddad mostra como a mãe, que tem Alzheimer, reagiu com a sua gravidez

A apresentadora Nadja Haddad recordou um vídeo de quando estava à espera dos filhos gêmeos e recebeu a visita de sua mãe no hospital

Nadja Haddad comoveu os seguidores das redes sociais ao postar um vídeo de quando estava à espera dos filhos gêmeos, José e Antônio. A apresentadora precisou ficar internada e todos os dias recebia a visita de sua mãe, Maria Auxiliadora Haddad, que tem Alzheimer.

"Antes do meu parto, eu fiquei mais de um mês internada e minha mãezinha ia praticamente todos os dias no hospital. Fiquei internada até mais ou menos o sexto mês, foi quando os nenéns nasceram", contou ela no começo do vídeo.

"Minha mãe tem Alzheimer e eu preferi levar os esquecimentos, toda a dificuldade que o problema oferece com leveza, com senso de humor. É claro que eu sei que não é fácil. No começo foi muito difícil e desafiado, mas no lugar de me desesperar, eu busquei recursos e passei a agir com senso de humor e leveza", desabafou.

"E durante o meu período da internação, teve um momento que foi muito curioso e emocionante que vivi com a minha mãe, mas tão importante para mim que eu quis compartilhar com vocês. Olha aí!", disse Nadja, mostrando dona Maria emocionada ao descobrir que seria avó de gêmeos.

Vale lembrar que os gêmeos de Nadja, fruto de seu casamento com Danilo Joan, nasceram com prematuridade extrema, e Antonio acabou morrendo. No dia 25 de agosto, José completou quatro meses de vida e a apresentadora celebrou a data.

Assista ao vídeo:

Nadja Haddad relembra experiência de quase morte

Em suas redes sociais, Nadja Haddad sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Recentemente, a apresentadora relembrou uma experiência de quase morte.

Aos 24 anos, quando trabalhava como repórter, Nadja foi atingida por um tiro e chegou a perder parte do pulmão direito. No relato feito no Instagram, a famosa contou que seu maior medo era deixar os pais sozinhos.

"Sobrevivi! Sobrevivi por inúmeros propósitos. Para viver uma imensidão de experiências e transformações. Hoje, dia 29 de agosto de 2024, a minha primeira maior experiência de dor e de quase morte completa 19 anos. E nunca deixarei de lembrar e de celebrar com gratidão! Deus me deixou viva para viver suas promessas [...]", disse em um trecho. Confira o relato completo!