Na reta final da gravidez, Laura Neiva posa com Chay Suede e os filhos

A atriz Laura Neiva está na reta final da gravidez do seu terceiro filho, fruto do casamento com o ator Chay Suede e posou para um novo ensaio de fotos. Nesta segunda-feira, 4, ela usou seu perfil no Instagram para compartilhar os registros ao lado do companheiro e dos filhos, Maria, de 4 anos, e José, de 2.

Nos comentários, o ator se declarou para a parceira. "Te amo demais", declarou. Outros internautas também elogiaram os registros. "Ensaio lindíssimo..sua família é linda e abençoada!!! Que Deus os abençoe!", comentou uma. "Casal lindo!!!", disse outro. "Tá chegando chorinho novo", celebrou outra.

Chay Suede revela acordo que fez com esposa grávida

Em agosto, Chay Suede revelou em entrevista ao Fantástico que fez um acordo com a esposa. Ele contou que eles só descobrirão o sexo do terceiro filho no momento do parto. "A Laurinha veio com essa ideia, mas eu sou ansioso e curioso demais", disse ele, que completou: "Ela falou assim: 'a gente já tem um menino, uma menina.. agora vamos saber só na hora do parto'. Será que eu aguento? Não tenho a menor ideia".

Apesar disso, eles já possuem opções de nome. "Tem opção de nome... A gente estava em dúvida, até que o José falou assim... A gente estava falando: 'Ah, meu filho, você prefere tal nome ou tal nome, não sei o que ou Francisco?'. Aí ele falou 'Fanquico'. Aí já não consigo pensar em outra coisa se for menino. Mas ainda tem outras opções, não está decidido. Menina a gente estava pensando em Ana, só Ana. A gente estava pensando em Madalena também", disse ele no programa Mais Você, da Globo.

Vale lembrar que Chay Suede e Laura estão juntos desde setembro de 2014 e oficializaram a união em fevereiro de 2019. Atualmente, o ator interpreta o protagonista Mavi na novela Mania de Você.

