Gabriella Gáspar, mãe de suposta filha de Neymar, compara fotos da menina e do jogador

Em meio a um processo com Neymar, Gabriella Gáspar resgatou uma foto antiga do craque para mostrar "semelhanças" entre ele a suposta filha

Gabriella Gáspar voltou às redes sociais com mais um registro da filha, Jazmin Zoé, para falar sobre o possível parentesco da menina com o craque. Segundo a modelo húngara, a menina seria fruto de um breve relacionamento dela com o jogador do Al-Hilal, há mais de 10 anos atrás. Nos stories, Gabriella comparou uma foto de Jazmine com um registro da infância de Neymar.

"Pai e filha", escreveu a mãe da menina em português.

Em um primeiro registro após ser revelado que um processo corre em segredo de Justiça sobre a paternidade de Jazmine, internautas brasileiros já haviam apontado semelhanças entre Jazmine com Rafaella Santos, a irmã mais nova do craque. No vídeo, a menina desejava um "feliz Dia dos Pais" para o jogador. Segundo a mãe, a pequena estava praticando o português para se comunicar melhor com a suposta família.

Jazmine Zoé e Neymar (Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar já é pai de três crianças, sendo elas: Davi Lucca, o primogênito com Carol Dantas, Mavie, fruto do namoro com Bruna Biancardi, e Helena, filha do craque com a modelo Amanda Kimberlly. Se comprovada a paternidade, Jazmine seria a segunda herdeira do craque, já que é somente dois anos mais nova que Davi, de 12 anos.

Após críticas pesadas ao cunhado, irmã de Biancardi volta atrás e elogia Neymar

Recentemente, Bianca Biancardi, irmã da namorada de Neymar, surpreendeu internautas ao elogiar o cunhado. A surpresa se deve ao fato de que a nutricionista teceu uma série de críticas pesadas ao jogador quando ele assumiu que traiu Bruna com a influencer Fernanda Campos, quando ela ainda estava à espera de Mavie.

Em declaração a Marie Claire, Bianca deu a entender que, com a volta do relacionamento da irmã, as diferenças entre eles também foram superadas: “Deveria ser admirável ver que uma família, mesmo com problemas, assim como qualquer outra, conseguiu se resolver e vive em harmonia, pelo bem de todos”.