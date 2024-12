Mulher do caso da janela do avião revela que não consegue comer e dormir

Mulher que se recusou a trocar de lugar com uma criança no avião, Jeniffer revela dificuldade para retomar sua rotina na vida pessoal

Conhecida como a mulher que não trocou de lugar com uma criança no avião, Jeniffer Castro surpreendeu ao contar que não consegue comer e dormir normalmente desde que ficou famosa na internet. Ela contou que está abalada com a repercussão do vídeo e tem demorado para retomar a normalidade em sua vida.

"Demorei a falar porque não estava bem pelo constrangimento que passei no avião e todas as pessoas (que me atacaram) e ainda ter que ver esses comentários não está sendo fácil. Desde o fato ocorrido não estou dormindo, não estou comendo, não estou bem há dias", disse ela.

Além disso, Jeniffer voltou a se defender ao falar que nunca acusou a mãe da criança de gravar o vídeo. "Sempre falei que não era ela. Desde que o vídeo viralizou eu respondo comentários e comento que não foi a mãe que me gravou", contou.

Aumento nos seguidores de Jeniffer Castro

A bancária Jeniffer Castro, que ficou famosa após viralizarem um vídeo em que era atacada verbalmente por não ceder seu assento na janela de um avião a uma criança que chorava, contou em seu Tik Tok que tem tido êxito no ramo na publicidade desde então.

Apenas no Instagram, a influenciadora chegou a 2,4 milhões de seguidores e ela afirma, ainda, que o passado de fazer compras em uma loja virtual conhecida pelos preços mais acessíveis ficou para trás.

"Hoje, estou fechando com publicidades mais de 30 mil", celebrou ela, fazendo um brinde com uma taça na mão.

Antes do incidente, Jeniffer tinha cerca de 30 mil seguidores em seu perfil no Instagram.