Mudança de visual! Veja famosas que surpreenderam com novo corte de cabelo

Ana Castela, Alice Wegmann e Lívia Andrade são algumas das famosas que impressionaram os fãs com novo visual

Ana Castela (20) viralizou nas redes sociais após compartilhar, na última segunda-feira, 22, o resultado de uma mudança no visual. A cantora decidiu cortar uma franjinha na altura dos olhos e recebeu uma enxurrada de elogios dos fãs. "Estava sem nada pra fazer, e pensei: que tal uma franja?", brincou ela, na legenda da publicação, no Instagram. Como a artista, outras famosas já surpreenderam desfilando seus novos cortes de cabelo. A CARAS Brasil relembra, a seguir, algumas delas. Confira!

ANA CASTELA

Não só os fãs da sertaneja curtiram a novidade. Os amigos famosos da cantora também aprovaram o novo visual da estrela. "Gata demais, mulher", elogiou Gabi Martins. "Ficou top", concordou o sertanejo Luan Pereira.

Ana Castela antes e depois - Reprodução/Instagram

ALICE WEGMANN

A atriz Alice Wegmann (28) escureceu os fios e aderiu ao bob hair, corte na altura do pescoço, e mostrou o resultado na última sexta-feira 19. Com isso, a artista deu adeus, oficialmente, à personagem Carolina em Justiça 2, série do Globoplay.

Sem dar detalhes de um novo projeto, ela compartilhou a foto de uma claquete e deu pistas de que a mudança capilar é para dar vida à sua próxima personagem. "Lá vamos nós outra vez", escreveu.

Alice Wegmann antes e depois - Reprodução/Instagram

LÍVIA ANDRADE

A apresentadora Lívia Andrade (41) mostrou um pouco de como foi a transformação na cadeira do cabeleireiro e impressionou com o resultado, compartilhado por meio de um vídeo, na última quarta-feira, 17, nas redes sociais.

Sem mudar muito do que já está acostumada na cor, a artista então optou por clarear ainda mais os fios. O toque ousado ficou para o novo corte de cabelo. A famosa deixou o profissional até fazer uma franja em suas madeixas.

Lívia Andrade antes e depois - Reprodução/Instagram

MARIANA RIOS

A atriz, cantora e apresentadora Mariana Rios (39) decidiu começar o ano de 2024 repaginada. A artista, que estava com fios no meio das costas, optou por um corte reto na altura do ombro, com pontas levemente desfiadas. A coloração escolhida foi a castanha-escura, deixando para trás o estilo morena iluminada, om toques mais claros do meio do comprimento até as pontas.

Mariana Rios antes e depois - Reprodução/Instagram

ANDRÉIA HORTA

Grávida pela primeira vez, a atriz Andréia Horta (40) impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar, em maio deste ano, seu novo visual. Ela aproveitou a última lua cheia para passar a tesoura nos fios e surpreendeu com a mudança.

Os fãs já estavam ansiosos para ver o resultado após a atriz postar uma foto exibindo as mechas cortadas e uma tesoura. "Última lua cheia na madrugada levantei e cortei. A vida é movimento, é água corrente… Uma sensação louca e deliciosa cortar o próprio cabelo, mudar pra si mesma. Super indico!!! Quem já? Quem nunca?", escreveu ela, na legenda da publicação.

Andréia Horta antes e depois - Reprodução/Instagram

JOJO TODYNHO

Jojo Todynho (27), que tem usado o cabelo praticamente raspado nos últimos tempos, estreou um visual cheio de ousadia, no final de junho. Ela mostrou aos seguidores que fez desenhos na cabeça, abandonando os cabelos loiros. "Atualizei", escreveu ela, na legenda, ao compartilhar a foto do visual.

Jojo Todynho antes e depois - Reprodução/Instagram

PITTY

A cantora Pitty (41) compartilhou, em abril deste ano, no Instagram, registros do visual que adotou. "Para novos tempos. Hora de encerrar esse ciclo e esperar o que tem por vir", disse ela, na ocasião.

A roqueira disse estar apaixonada pelos fios curtinhos: "Nunca foi tão curto. Nunca achei que iria me jogar. Sempre morri de vontade. Eu estou amando. Só se vive uma vez", continuou a artista.